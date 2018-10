Azpiazu dice que no cerrará "las puertas a ningún grupo" para lograr un acuerdo presupuestario y trabajarán "con todos"

Publicado 23/10/2018 13:09:50 CET

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado que "no cerrará las puertas a ningún grupo" para lograr un acuerdo presupuestario y "trabajarán con todos" para intentar "convencerles" de que el proyecto de Presupuestos para 2019 es "mejor" que el de 2018.

En la rueda de prensa para presentar el proyecto de Presupuestos aprobado en consejo de Gobierno, Azpiazu ha explicado que, de momento, Elkarrekin Podemos y EH Bildu, les han remitido sus propuestas por escrito y están siendo analizadas por parte del Ejecutivo.

El consejero ha indicado que "muchas de las políticas" desde el punto de vista social y económico son "compatibles" con esas propuestas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. "Muchas de las actuaciones del Gobierno Vasco son coherentes y consistentes con algunas o con bastantes de las propuestas que, al menos, EH Bildu o Elkarrekin Podemos han realizado", ha manifestado.

En relación a Elkarrekin Podemos, Azpiazu ha advertido un "pequeño giro" en la posición de este grupo tras escuchar este mismo martes al secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, de cara "a encauzar las cuestiones para llegar a un acuerdo".

Respecto a EH Bildu y a su demanda de destinar 350 millones a complementar las pensiones, ha señalado que ese es un tema que se sale del ámbito competencial del Gobierno Vasco, pero no ha querido hablar de que sea algo "inviable" o no y ha incidido en que hay que "trabajar". Por último, en relación al PP, cree que este partido "no ha cerrado las puertas definitivamente".

Azpiazu ha señalado que tratarán de "convencer" a los grupos de que son unos Presupuestos "muy buenos" para los ciudadanos y "mejores" que los de 2018. El consejero ha afirmado que no cerrará "las puertas a ningún grupo" para llegar a un acuerdo y se va a "trabajar con todos". "Los tres están en la primera línea de salida, el Gobierno también y veremos con quién se puede llegar hasta el final en la carrera", ha manifestado.

