Azpiazu no cierra puertas con ningún grupo pero advierte de que la fiscalidad no entra en el debate presupuestario

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, no ha cerrado "ninguna puerta con ningún grupo" de la oposición de cara a un posible acuerdo presupuestario tras reunirse con PP+Cs, EH Bildu, y Elkarrekin Podemos-IU, pero ha advertido de que la fiscalidad, cuestión planteada por los dos primeros grupos, "no entra en el debate presupuestario" y que, si alguien persiste en ese planteamiento como "condición sine qua non", habrá "muchas dificultades" para cerrar un pacto.

Azpiazu ha realizado estas manifestaciones en Bilbao al término de la ronda de contactos que ha mantenido este miércoles con los grupos de la oposición, salvo Vox, de cara a explorar las posibilidades de un acuerdo sobre el proyecto de Presupuestos vascos para 2022.

PP+Cs ha sido el grupo con el que se ha abierto la ronda de contactos y, posteriormente, se ha dado cita con Elkarrekin Podemos-IU para cerrar con una delegación de EH Bildu. Dos de estos grupos, PP+Cs y EH Bildu, han incidido en reclamar una reforma fiscal y, al respecto, Azpiazu ha advertido de que "la fiscalidad no entra en el debate presupuestario"

Al término de estas reuniones, el consejero de Economía y Hacienda, ha afirmado que "a priori" en esta primera toma de contacto "no se ha cerrado ninguna puerta con ningún grupo".

Según ha indicado, el Goierno vasco analizará los documentos que les han entregado Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu para darles una respuesta y está a la espera de recibir la propuesta de PP+Cs, que espera que aclare si, tal y como ha traslado a los medios de comunicación, la rebaja de impuestos es una condición para un posible acuerdo, ya que no lo ha planteado en estos términos en la reunión.

En relación a este grupo, ha destacado que han dejado "la puerta abierta a seguir trabajando en un posible acuerdo" y comparten el "enfoque inversor" de este presupuesto. También han planteado cuestiones que les preocupan, como puede ser la capacidad de ejecución de las inversiones previstas en el presupuesto y de las que puedan derivarse de los fondos europeos y la fiscalidad, si bien "ninguna ha sido línea roja".

En relación a Elkarrekin Podemos-IU, ha afirmado que este grupo "ha sacado de la ecuación" la fiscalidad y ha admitido que su propuesta es de "máximos" y que no tiene "líneas rojas".

Respecto al encuentro con EH Bildu, ha señalado que analizarán las seis medidas económicas y las seis políticas que les han presentado y, tras destacar que tampoco han marcado "líneas rojas", sí ha indicado que hay "ciertas cuestiones en las que el Gobierno no va a poder entrar dado que no forma parte de sus competencias, como por ejemplo, la limitación por Ley del precio los alquileres". Sobre su propuesta de reforma fiscal, ha insistido en que es un ámbito "en el que esta negociación no va a entrar".

(Habrá ampliación)