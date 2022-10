BAD Bilbao celebra un encuentro con artistas centrado en el trabajo colaborativo entre distintos agentes y países

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, dentro del marco de BAD-Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, ha reunido esta mañana en la Sala Cúpula del Teatro Campos a artistas y compañías participantes en la actual XXIV edición del Festival, en un encuentro centrado en el trabajo colaborativo entre distintos agentes y países.

Asier Zabaleta, fundador de la compañía Ertza; Marian Gerrikabeitia, directora del documental "Vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo" realizado con Ertza; los artistas Fenias Nhumaio y Deissane Machava; y el coreógrafo y dramaturgo Gaston Core, se han reunido con Iñaki Lopez de Aguileta, director del área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, y con Alicia Otxandategi, directora del festival BAD, para hablar y debatir sobre cómo ha sido el proceso de creación de sus propuestas, de su puesta en marcha y su camino hasta llegar hasta a BAD, y de la ayuda de las instituciones para sacar sus trabajos adelante o para exhibirlos.

Ertza participa este viernes en el Festival con "Otempodiz", mientras que en esta misma cita, Marian Gerrikabeitia estrenará "Vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo", documental que ha dirigido y que se ha realizado en colaboración con Ertza. Los protagonistas de ambas propuestas son Fenias Nhumaio y Deissane Machava, bailarines de Mozambique.

Gaston Core estrena en Euskadi, dentro del marco de BAD, "The very last Northern White Rhino", que se podrá disfrutar este sábado, a las 21.00 horas, también en Sala Cúpula de Teatro Campos.

Zabaleta, Gerrikabeitia y Core están trabajando con el foco puesto en las raíces y el mundo africano y con jóvenes bailarines procedentes de distintas disciplinas urbanas y de países como Mozambique, ya que, como creadores y creadora, han visto el potencial de otros continentes para crear piezas contemporáneas con las que poder girar.

En este encuentro se ha destacado al festival BAD como "el marco ideal para tejer redes y dirigir la mirada más allá; apoyar el talento local, pero estar atento a lo que surge en otros lugares; y levantar puentes a través de las artes y del trabajo colaborativo para enriquecer el programa de un festival que año tras año consolida su posición como referencia en las artes escénicas de vanguardia", según han apuntado desde el festival.