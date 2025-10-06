El BAD ofrecerá espectáculos de 17 compañías, con tres estrenos absolutos

Además de las funciones, se organizarán jornadas profesionales y un taller

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Festival de Teatro y Danza Contemporánea-BAD, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y que se desarrollará entre el 16 y el 26 de octubre, ofrecerá espectáculos de 17 compañías, entre ellas cuatro estrenos en Euskadi, un estreno europeo y tres estrenos absolutos. La programación se desarrollará en espacios como La Fundición, Harrobia, Bilborock y la Sala Cúpula del Teatro Campos, a los que este año se suma el Centro Municipal de San Francisco.

La nueva edición de BAD Bilbao se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, que ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, y la directora de BAD, Alicia Otxandategi.

En la presentación, Olabarria ha destacado "la variedad y también calidad de obras y artistas en esta edición que traen a Bilbao una muestra de artes escénicas que convierten a la villa estos días en el centro de los proyectos más innovadores y diversos, cada vez más inclusivos, tanto en las temáticas que se abordan como en la manera de acoger a públicos de todo tipo".

"Es, precisamente, acercar este tipo de espectáculos a bilbaínas y bilbaínos de los diferentes barrios el objetivo del Ayuntamiento y, a tenor del resultado, parece que se está consiguiendo porque llevamos ya 27 ediciones", ha explicado.

En esta nueva edición de BAD participarán 17 compañías, de las cuales nueve son vascas: Formol Laborategia, Nazario Díaz, Cielo Raso, Perpetûa Vastarda, Laura Penagos, Ibon Salvador, Carla Róisin & Baseline, Hika Teatroa y Berritza Elkartea. De esta forma, en palabras de sus responsables, "el festival vuelve a apostar fuertemente por celebrar y respaldar el talento local".

Podrán verse obras también de seis compañías estatales y dos internacionales. El coreógrafo canadiense Brice Noeser presentará su último trabajo, 'Direction Assistée', estreno en Europa, y desde Portugal Julíán Pacomio ofrecerá por primera vez en Euskadi su última propuesta escénica, 'Toda la luz del mediodía'.

Los estrenos absolutos del programa del Festival vendrán de la mano de Ibon Salvador (Euskadi), Ana Cotoré (Zaragoza) y Pablo Fidalgo (Galicia).

BAD Bilbao comenzará el jueves 16 con la representación en euskera de 'Heriotzak Eduardo du izena' en Harrobia, donde Formol Laborategia y Susa Argitaletxea presentarán este "no-recital de poesía" por primera vez en Bilbao.

A lo largo de diez días de programación, el festival ofrecerá 17 funciones en distintos espacios. Además de 'Heriotzak Eduardo du izena', Harrobia acogerá 'Amanecer alto cielo' de Nazario Díaz (viernes 17), 'Maxka'Roa' de Berritza Elkartea (sábado 18), los estrenos en Euskadi de 'Nik-Eu 2.0' de Ixa (domingo 19), 'Danza Romántica' de Montdedutor- Guillem Mont de Palol-Jorge Dutor (lunes 20), y 'Toda la luz del mediodía' de Julián Pacomio (domingo 26).

También se llevará cabo el estreno en Europa de 'Direction Assistée' de Brice Noeser (martes 21) y 'Mi deuda' de Hika Teatroa (sábado 25).

El programa en La Fundición comenzará con la representación de 'Volverse Pequeño', por parte de Emilio Manzano (viernes 17), tras lo que se podrá ver 'Née', de Cielo Raso (sábado 18), 'Putaren bakarrizketa eroetxean', de Laura Penagos (domingo 19), y el estreno en el Estado de la conferencia performativa 'El año que murió Franco Battiato', presentada por Pablo Fidalgo (viernes 24).

Por su parte, en la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos se representarán los estrenos absolutos de 'Boca Noche/Gaua Ahoa', ofrecido por Ibon Salvador (miércoles 22), y 'No necesito un nombre para ser mascota', de Ana Cotoré (jueves 23), además del estreno en Euskadi de 'Calidoscòpica', de la compañía de Sonia Gómez (sábado 25).

En Ibaiondo-Bilborock, el domingo 19 finalizará el recorrido que comenzará en la Plaza Arriaga de 'Free Tour-Bilbao', de Perpetûa Vastarda, y se ofrecerá un coloquio y una muestra del proceso de creación e investigación del proyecto. El jueves 23, acogerá 'Mi reino por un caballo', de Carla Róisin & Baseline.

JORNADAS PROFESIONALES

Además de los espectáculos, se organizarán también las jornadas profesionales 'La transición profesional en la danza' organizadas por ADDE, Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco, en colaboración con BAD Bilbao. Estos encuentros se llevarán a cabo el viernes 24 de octubre en el Centro Municipal de San Francisco.

La jornada gratuita, subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco, cerrará el plazo de inscripción el 21 de octubre.

El encuentro estará dinamizado por TRANSIT-Mesa de Estudios e Iniciativas para la Transición Profesional en la Danza, miembro de IOTPD (Organización Internacional para la Transición de Bailarinas y Bailarines Profesionales), y abordará la transición profesional de los artistas de la danza y los modelos de acompañamiento para este proceso, además de presentar el Servicio de Acompañamiento a la Transición ofrecido por TRANSIT.

También el viernes 24 se ofrecerá un taller dirigido a profesionales que girará en torno al concepto de "cuerpo y salud mental". Organizado por la Cía. Sonia Gómez, su propósito es compartir los ejercicios escénicos utilizados en el proceso de investigación y montaje de su espectáculo 'Calidoscópica'.

El taller se desarrollará en el centro cívico de La Bolsa y las inscripciones gratuitas pueden realizarse a través de la web de BAD Bilbao.