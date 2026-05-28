Bajada de casi 10 grados de las temperaturas máximas en la costa vasca este viernes

Jornada sofocante en Bilbao a 28 de mayo de 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi bajada notable de las temperaturas diurnas en la mitad norte, en la mitad sur seguirá haciendo calor, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar ligeramente.

Habrá nubes y claros en la vertiente cantábrica, mientras en la mediterránea continuará el tiempo soleado, aunque a partir de la tarde aparecerán nubes de evolución. El viento soplará del oeste en la costa y en el interior se fijará del norte por la tarde.

Las temperaturas caerán casi 10 grados en la costa, esperándose en Bilbao una máxima de 24 grados por los 33 de hoy, en San Sebastián la máxima será de 23 grados, por los 31º C de hoy. En Vitoria sólo bajará dos grados, quedando en 31º C, por los 33º C de hoy.