Bajan al 73,8% los embalses vascos tras perder 5 hm3 de agua en la última semana

Archivo - Un verano seco deja los embalses que abastecen a Bizkaia al 64% de su capacidad, con 17 hm3 menos que en 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos se encuentran al 73,8% de su capacidad total de llenado, tras perder 5 hm3 en la última semana. Así, las reservas actuales del País Vasco se sitúan en 186 hm3, lo que supone 13 hm3 por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenían 199 hm3 (79% de llenado).

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, el pantano alavés de Ullibarri recoge 108 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 74% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 51 hectómetros cúbicos, lo que representa el 70,8% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 82% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 90% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.