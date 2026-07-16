Balenciaga Shipyard reanuda su actividad con la puesta de quilla del primer buque bajo la nueva propiedad - BALENCIAGA SHIPYARD

SAN SEBASTIÁN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balenciaga Shipyard ha celebrado este jueves en el astillero de la localidad guipuzcoana de Zumaia la ceremonia de puesta de quilla del primer buque que construye desde el reinicio de su actividad, un hito que simboliza la recuperación y renovación de una de las instalaciones de construcción naval "con más historia" del País Vasco.

A la ceremonia, han asistido representantes de AD Ports Group y del Gobierno vasco, socios institucionales, proveedores y representantes de la propia plantilla e institucionales como el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, o el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, entre otros.

El astillero Balenciaga, anteriormente conocido como Astilleros Balenciaga S.A., forma parte del panorama marítimo vasco desde 1921. A lo largo de más de un siglo, la infraestructura ha construido cientos de embarcaciones, "convirtiéndose en un referente de la industria naval española y en un pilar fundamental de la economía local de Zumaia y su entorno", tal y como han destacado desde la compañía.

La reciente adquisición del astillero por parte de SAFEEN Drydocks, una filial de AD Ports Group de Abu Dabi, tras su paso por concurso de acreedores, ha marcado el inicio de una nueva etapa en su historia, caracterizada por "una renovada inversión, ambición industrial y un compromiso con la mano de obra y la comunidad vascas".

La ceremonia de colocación de la quilla es una tradición marítima centenaria que marca el momento en el que se coloca oficialmente "la columna vertebral estructural" de un buque. La ceremonia de este jueves supone no solo el inicio físico de la construcción, sino también el relanzamiento general de Balenciaga Shipyard como una empresa "activa y con visión de futuro".

"Hoy celebramos que, después de 100 años, Balenciaga vuelve a tener un futuro. Han sido muchos meses de frío y nubarrones negros, pero nunca perdimos la esperanza", ha resaltado Mikel Jauregi, quien ha mostrado su agradecimiento a los trabajadores y sus familias por "creer en Balenciaga y trabajar por su futuro junto a las instituciones", al tiempo que ha dado la bienvenida a los nuevos inversores industriales que "contarán con todo nuestro apoyo para seguir construyendo un futuro de éxito para Balenciaga".

Por su parte, Santiago Bardal, director general de Balenciaga Shipyard, ha resaltado que el personal del astillero guipuzcoano "ha mantenido vivo su espíritu durante años difíciles, y hoy comenzamos a construir de nuevo sobre esa base". "Estamos muy agradecidos a AD Ports Group, por su compromiso, y a todas aquellas personas que han creído en este astillero", ha afirmado.

El buque en construcción es un remolcador de apoyo 'offshore', uno de los dos de este tipo que se están construyendo y que forman parte de una cartera de pedidos activa. El astillero tiene como objetivo conseguir más contratos en el sector eólico 'offshore', donde la demanda de buques especializados continúa creciendo.

Bajo la nueva propiedad, Balenciaga Shipyard está invirtiendo en su plantilla, sus instalaciones, la automatización y la cadena de suministro. El astillero colabora con socios industriales locales y regionales, manteniendo su papel como empleador de referencia en Zumaia y en la economía de Gipuzkoa en general.

ENERGÍAS RENOVABLES

"La reanudación de las operaciones en el astillero Balenciaga supone un hito importante en nuestro compromiso a largo plazo de reforzar las capacidades avanzadas de construcción naval en Europa y de apoyar el crecimiento de los sectores offshore y de las energías renovables", ha asegurdo el capitán Ammar Al Shaiba, CEO - Maritime & Shipping Cluster AD Ports Group..

En esa línea, ha señalado que esta primera colocación de quilla bajo la nueva propiedad "demuestra la confianza que tenemos en el personal, el legado y la experiencia técnica del astillero, así como en su potencial para entregar buques especializados a clientes de los principales mercados internacionales".

Balenciaga Shipyard, anteriormente conocido como Astilleros Balenciaga S.A., está ubicado en Zumaia. Fundado en 1921, está especializado en la construcción de buques de apoyo 'offshore', remolcadores y otras embarcaciones especializadas. Es propiedad de Safeen Drydocks, filial de AD Ports Group (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos) desde el pasado año.

Por su parte, fundada en 2006, AD Ports Group funciona en la actualidad como un facilitador global de comercio, logística e industria, así como puente de unión entre Abu Dhabi y el mundo.

Con cinco clústeres empresariales que abarcan los sectores de Puertos, Ciudades Económicas y Zonas Francas, Transporte Marítimo y Naviero, Logística y Tecnología Digital, la cartera de AD Ports Group comprende 38 terminales, con presencia en más de 50 países, y más de 570 kilómetros cuadrados de zonas económicas dentro del Grupo KEZAD, el mayor grupo empresarial integrado de comercio, logística e industria de Oriente Medio.