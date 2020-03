Balmaseda suspende el Vía Crucis Viviente y el resto de actividades de Semana Santa

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vía Crucis Viviente de Balmaseda ha decidido suspender el tradicional Vía Crucis Viviente de esta localidad vizcaína, así como el resto de celebraciones de la Semana Santa, por la expansión del Coronavirus. "Es una decisión difícil, pero necesaria si queremos evitar la propagación de la enfermedad", han explicado sus responsables.

La asociación ha precisado que esta medida, respaldada por el Ayuntamiento de Balmaseda, se ha adoptado teniendo en cuenta "los acontecimientos vividos a lo largo de la semana, por coherencia con las medidas que el propio Ayuntamiento ha tomado, y siguiendo las recomendaciones de Salud Pública del Gobierno Vasco".

"No hace falta explicar lo que el Vía Crucis Viviente significa para Balmaseda y lo que supone no celebrar este año una tradición tan ampliamente arraigada entre los ciudadanos de la Villa encartada", han apuntado sus organizadores, que han subrayado que en la suspensión "ha pesado más la responsabilidad y el interés por preservar la salud, no sólo de los posibles visitantes, sino también de todos y todas las que participan en la Pasión Viviente y también la de nuestros vecinos".

Finalmente, ha subrayado que "el año que viene estaremos de nuevo al pie del cañón, con las ganas, ilusión y compromiso que siempre ha caracterizado a la Villa de Balmaseda". "Esto es un hito más en nuestra larga historia, un obstáculo más que vamos a superar; así como lo fue la peste que motivó las primeras celebraciones", ha concluido.