Banco de Alimentos y Asociación Vecinal Amara Berri dan inicio a la Semana Grande de San Sebastián

El Concurso de Fuegos Artificiales celebra su 60 edición con pirotecnias premiadas otros años y un espectáculo "especial"

SAN SEBASTIÁN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, recientemente galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano de la ciudad, y de la Asociación Vecinal de Amara Berri (ABAE) han protagonizado el cañonazo de inicio a la Aste Nagusia de San Sebastián entonando el tradicional 'Artillero dale fuego'.

Las fiestas de verano donostiarras contarán este año con 387 actividades desde este sábado hasta el 16 de agosto, que se desarrollarán en 34 espacios, algunos de ellos nuevos como los Viveros de Ulia. Además, otra cita imperdible será el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales que alcanza su 60 edición.

Se espera que alrededor de 2.400 profesionales de diferentes ámbitos culturales y deportivos, coordinados por DK Festak, tomen parte en los eventos festivos, que un año más contarán con la colaboración de decenas de profesionales y personas voluntarias.

La fiesta ha comenzado este sábado con el tradicional cañonazo, que este año ha tenido como protagonistas a representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, recientemente galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano de la ciudad, y de la Asociación Vecinal de Amara Berri, a la que el Ayuntamiento ha querido reconocer con esta invitación por "su implicación en la organización de diferentes actividades festivas".

Esta última anunció en un comunicado que acude a la invitación "sin ánimo festivo" por la situación que han vivido este verano en las calles de este barrio donostiarra decenas de malienses a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Finalmente, este viernes unos 50 de estos hombres procedentes principalmente de Mali han sido trasladados a un albergue de la Diputación de Gipuzkoa en Arantzazu, en Oñati, por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento donostiarra y CEAR.

Representantes de ambos colectivos han entonado y bailado el popular 'Artillero dale fuego' junto a la Corporación municipal donostiarra, minutos antes del estallido de la fiesta a las siete de la tarde.

Como novedad este año, la Aste Nagusia acogerá el parque de Viveros de Ulia como recinto festivo el jueves 14 de agosto con el evento de música electrónica Dantz Point.

Además, la comparsa de gigantes de la ciudad actuará con los grupos de Castellers de Euskal Herria y Lleida el 15 de agosto, cuando a las once de la mañana los primeros partirán desde la calle 31 de agosto, mientras que Euskal Herriko Casteller Taldea y Castellers de Lleida partirán desde los relojes de la Concha, para juntarse en Alderdi Eder, donde realizarán una actuación conjunta a las 11.45 horas.

Después, ambas comparsas juntas partirán hacia la plaza Constitución donde a las 14.00 horas ofrecerán una actuación final conjunta.

60 EDICIONES DE FUEGOS

Por otro lado, el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales cumple 60 ediciones con "una gran celebración de pólvora, luz y color y una lista de casas pirotécnicas participantes compuesta por pirotecnias que han sido galardonadas en los últimos años con alguno de los premios del concurso".

Además, el espectáculo especial piromusical que cerrará la Aste Nagusia contará con la interpretación de tres temas musicales en directo, a cargo de Izaro, Janus Lester y la Txaranga Joselontxos. A continuación, tendrá lugar un espectáculo láser sobre la bahía con una actuación DJs.

Tampoco faltarán en esta semana de fiesta los clásicos como los cinco concursos gastronómicos, que se celebrarán bajo el lema 'Cocina S&S: Saludable y Sostenible', los Gigantes y Cabezudos, la oferta musical de Sagüés, plaza Easo o el quiosco del Boulevard; el folclore a cargo de los diferentes grupos de danza; el espacio dedicado al deporte rural en la plaza de la Trinidad; la Copa de Oro de caballos; o el Festara que la madrugada del 14 al 15 de agosto llamará a los donostiarras a participar en la fiesta un año más desde tres escenarios (Parte Vieja, Antiguo y Amara).

Asimismo, volverán a la ciudad los recintos feriales. Al igual que el año pasado, debido a las obras de la calle Urdaneta par a la remodelación del Koldo Mitxelena, el ferial infantil se instalará en la plaza Gipuzkoa. Este ferial, al igual que el del Paseo Nuevo abrirá sus puertas del 8 al 18 de agosto. Tanto el primero como el último día habrá precios populares.

También, como viene siendo habitual, los feriales contarán con ocho horas libres de ruido para que las personas que padecen trastornos del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones los días 8, 13, 15 y 18 de agosto entre las 16.30 y las 18.30 horas.

El alcalde donostiarra ha realizado "un llamamiento a vivir unas fiestas libres y seguras" en las que todos los ciudadanos puedan "disfrutar con una programación que incluye actividades para todos los públicos".