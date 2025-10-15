Bancos de Alimentos cifran en 60.000 euros el aumento da la donación en cada campaña en Euskadi, si se elimina el IVA

Archivo - Palés y cajas llenos de productos, en una recogida de alimentos - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (Andas) ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha "urgentemente" la eliminación de la IVA en la donación de Alimentos aprobado en la Ley de Desperdicios, y ha señalado que en la Recogida de Primavera 2025 celebrada en Euskadi se podrían haber donado más alimentos, por un importe unos 60.00 euros, si no estuvieran destinados a pagar el IVA.

Precisamente el pasado 30 de septiembre, la senadora del PNV María Dolores Etxano interpeló a la ministra sobre los pasos va a dar para dar cumplimiento a la Ley del desperdicio alimentario, que señala que el Gobierno debe establecer el mecanismo para la aplicación inmediata del tipo del 0% a todas las entregas realizadas en concepto de donativos.

Sin embargo, María Jesús Montero reconoció que existe "complejidad técnica" y que es "muy difícil" aplicar el IVA cero a los alimentos destinados a la donación. "El IVA, que es un impuesto armonizado a nivel de la Comisión Europea, es un impuesto que no clasifica, que no discrimina el tipo de usuario sobre el que se va a plantear la adquisición de un producto", explicó la vicepresidenta.

Desde Andas han recordado que los 54 Bancos de Alimentos de España están pagando 3,5 millones de IVA al año, por compras de alimentos y artículos de primera necesidad.

En este sentido, han vuelto a reclamar al Gobierno central que la eliminación del IVA de las donaciones sea su aplicación en la Gran Recogida 2025 de los Bancos de Alimentos del próximo mes de noviembre, o "en el peor de los casos, que establezca un plan de choque con previsión de recursos, hasta que se ponga en marcha".

"Los Bancos de alimentos, cuando compran alimentos u otros artículos de primera necesidad para las clases más necesitadas con las aportaciones dinerarias que reciben de los donantes particulares y otras instituciones, están pagando anualmente alrededor de 3,5 millones euros de IVA, que se podrían utilizar, y es de esperar que a la mayor urgencia así sea, para emplearlo en donar más alimentos", han concluido.