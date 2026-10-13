La Banda Municipal de Música de Bilbao actuará el domingo en el Euskalduna, dirigida por Iñaki Urkizu

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá un concierto este próximo domingo, a las doce del mediodía, en el Auditórium del Palacio Euskalduna, dirigida por Iñaki Urkizu y con la participación del Coro de la Sociedad Coral de Bilbao, dentro de su temporada 2026-2027, bajo el título "Caminos".

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, el programa recorrerá músicas de diferentes procedencias y estilos a través de piezas como "La Paloma", de Sebastián Iradier; "Xalbadorren heriotzean", de Xabier Lete; "En mi viejo San Juan", de Noel Estrada; "Over the Rainbow", de Harold Arlen; o "La nave del olvido", de Dino Ramos, entre otras.

La siguiente actuación conducirá a la Banda hasta el Teatro Arriaga el jueves 29 de octubre, a las 19.30 horas. En esa ocasión estará dirigida por Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica de Montevideo.

El concierto propondrá una inmersión en el universo de Giacomo Puccini, uno de los grandes nombres de la historia de la ópera. La Banda interpretará una selección de páginas procedentes de títulos tan conocidos como "La Bohème", "Turandot" y "Gianni Schicchi", trasladando al lenguaje y a la riqueza tímbrica de la banda algunas de las melodías más reconocibles del compositor italiano.

CONSERVATORIO ARRIAGA

El viernes 6 de noviembre, a las 18.30 horas, el recorrido continuará en el Auditorio del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, donde la directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo se pondrá al frente de la formación.

La propuesta combinará diferentes lenguajes musicales a través de la "Rapsodia Hernandiana", de Santiago Quinto; la célebre "Candide Overture", de Leonard Bernstein; y la "Sinfonía no 7 - Ausiàs March", de Salvador Brotons, inspirada en diferentes facetas de la vida y la obra del poeta valenciano.

La Banda regresará al Palacio Euskalduna el domingo 22 de noviembre, a las 12.00 horas, bajo la dirección de Xavier Puig Ortiz. La propuesta reunirá dos partituras estrechamente vinculadas a la idea del viaje y el descubrimiento. Por un lado, la Sinfonía no 9 "Del Nuevo Mundo", de Antonín Dvorák; por otro, "Around the World in 80 Days", de Otto M. Schwarz, inspirada en la célebre novela La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne.

El último mes del año ofrecerá otras dos citas. El viernes 4 de diciembre, a las 18.30 horas, la Banda volverá al Auditorio del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga con Iñaki Urkizu al frente.

En esta ocasión, el programa se adentrará de lleno en el repertorio bandístico con obras como "First Suite for Band" y "Festive Overture", de Alfred Reed; "Sinfonia Nobilissima", de Robert Jager, y "Entry March of the Boyars", del compositor noruego Johan Halvorsen.

CITA NAVIDEÑA

Este primer tramo de "Caminos" concluirá el domingo 20 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Palacio Euskalduna, con uno de los encuentros más especiales de la programación de otoño. El principal director invitado de la Banda, José R. Pascual- Vilaplana, tomará la batuta en una cita de carácter navideño que contará con la participación de la Coral San Juan Bautista de Leioa, dirigida por Basilio Astúlez, y la soprano Nerea González.

El concierto reunirá la "Christmas Overture", de Samuel Coleridge-Taylor, y el "Gloria", de Albert Guinovart, en una propuesta en la que banda, coro y voz solista se unirán para poner el broche al recorrido musical de 2026. Tras el descanso navideño, "Caminos" continuará avanzando hasta el 25 de abril de 2027, con nuevas batutas, solistas, repertorios y destinos musicales que seguirán ampliando los caminos artísticos de la Banda Municipal de Música de Bilbao.