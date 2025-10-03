La Banda Municipal de Música de Bilbao arranca la temporada el domingo bajo la batuta de Pascual-Vilaplana

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao arranca su temporada 2025/2026 este domingo, 5 de octubre, a partir de las 12.00 horas en un concierto de música contemporánea que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna con el título 'Bidaia', bajo la batuta del principal director invitado, José Rafael Pascual- Vilaplana, y con un estreno absoluto, 'Guerras cántabras', del compositor Juan Cubillas.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el concierto contará con la participación del acordeonista Iñaki Alberdi, "reconocido como uno de los grandes referentes internacionales del acordeón clásico que ha contribuido de forma decisiva a ampliar el repertorio del instrumento".

Entre las obras de 'Bidaia', la banda destaca el estreno absoluto de 'Guerras cántabras', del compositor Juan Cubillas, resultado de la colaboración con Musikene. También se interpretarán 'Bidaia', del argentino Federico Jusid, la pieza que da título al concierto; 'Wind', de la compositora china Chen Yi; y 'Mare Nostrum', del valenciano Miguel Asins Arbó.

El estreno de la temporada para la banda será el domingo, 5 de octubre, a las 12.00 horas, en el Auditorium del Palacio Euskalduna. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del palacio, en la página web del Euskalduna y en cajeros Kutxabank.

El siguiente concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao se celebrará el sábado 11 de octubre, a las 12.00 horas, en la Basílica de Begoña, y en esa ocasión estará dirigido por el subdirector Iñaki Urkizu.