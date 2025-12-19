La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrece este sábado en el Palacio Euskalduna el concierto "Esencias de la Navidad"

José Rafael Pascual-Vilaplana, dirctor principal invitado de la Banda Municipal de Música de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BLBAO

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao regresará este sábad al Palacio Euskalduna con el concierto "Esencias de la Navidad", una propuesta sonora "llena de belleza, emoción y tradición", según ha informado el ayuntamiento bilbaíno.

La batuta correrá a cargo de su director principal invitado, José Rafael Pascual-Vilaplana, y contará con la participación de la actriz Gurutze Beitia como narradora, para "hilvanar un relato musical que conecta pasado y presente, memoria y esperanza, en una atmósfera típicamente navideña".

Con obras de compositores como Piotr I. Tchaikovsky, Nigel Hess, Morten Lauridsen, Toshio Mashima o Randol Alan Bass, el concierto será una travesía musical que parte de la suite de 'El Cascanueces' y se adentra en sonoridades contemporáneas y espirituales, sin olvidar las raíces populares de clásicos como 'Noche de Paz'.

El repertorio ha sido "cuidadosamente seleccionado para evocar la luz, la ternura y la magia que caracterizan estas fechas, con arreglos sinfónicos que realzan cada matiz", ha destacado el ayuntamiento, para añadir que la narración, a cargo de Gurutze Beitia, aporta "un hilo conductor que convierte cada obra en parte de un relato común: el de compartir la Navidad desde la música".

El maestro José R. Pascual-Vilaplana ha sido director titular de la Banda durante una década y su ligazón continúa como director principal invitado. A su lado, la actriz Gurutze Beitia, reconocida este año como "Ilustre de Bilbao", aportará su "sensibilidad escénica a través de la palabra, sumando emoción a una velada que se anticipa inolvidable", ha destacado el consistorio.

La cita será a las 19.00 horas, en el Auditorium del Palacio Euskalduna. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del palacio, en la página web www.euskalduna.eus y en cajeros Kutxabank.

Por otro lado, la Banda Municipal de Música de Bilbao comenzará el año 2026 el 18 de enero con "Sing American Songbook", un viaje al corazón del jazz vocal con Noa Lur y Ainara Ortega, dirigidas por Iñaki Urkizu.