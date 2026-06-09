La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá el viernes el concierto "Aires de Danza"

Actuación de la Banda Municipal de Música de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá este viernes, 12 de junio, el concierto "Aires de danza", una nueva cita de la Temporada de Primavera de las Bandas Municipales de Bilbao que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Kiosco del Arenal, con un programa que recorrerá diferentes tradiciones musicales a través de melodías celtas, danzas cosacas, ritmos árabes, música gitana y sonoridades latinoamericanas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, bajo la dirección del bilbaíno Txaber Fernández, la formación presentará una propuesta musical que "invita al público a realizar un recorrido por diferentes culturas y tradiciones a través de la danza, poniendo en valor la riqueza y diversidad de los lenguajes musicales del mundo".

El programa comenzará con la célebre "Ezpata-dantza de Amaya" de Jesús Guridi y continuará con obras inspiradas en tradiciones populares de distintos países, como "Cossack Folk Dances" de Franco Cesarini, "Arabian Dances" de Roland Barrett, "Puszta" de Jan Van der Roost, "Ireland: Of Legend & Lore" de Robert W. Smith y "Country Gardens" de Percy Grainger. El concierto concluirá con la "Second Suite for Band" de Alfred Reed, una partitura que reúne son montuno, tango, guaracha y pasodoble en "una brillante celebración de la música latinoamericana".

Txaber Fernández es una de las figuras más destacadas de la dirección musical vasca. Formado en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga y en Musikene, ha trabajado con numerosas orquestas, ensembles y agrupaciones corales, desarrollando además una intensa labor pedagógica.

La Temporada de Primavera concluirá el próximo 23 de junio con el concierto "Nuestro folklore", dirigido por Iñaki Urkizu, que contará con la participación de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao y Olaeta Ballet Elkartea para rendir homenaje a la tradición musical y de danzas vasca.