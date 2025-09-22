La Banda Municipal de Música de Vitoria presenta 'Susurros Nocturnos', "un viaje sonoro entre sombras y emociones"

La cita tendrá lugar este miércoles, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos Europa

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz ha programado su segundo concierto de la temporada de abono con una propuesta que "invita a sumergirse en los paisajes sonoros de la noche" y, bajo el título 'Susurros Nocturnos', este próximo miércoles "se adentrará en territorios musicales donde lo misterioso, lo evocador y lo dramático se entrelazan en cada compás".

El concierto ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento gasteiztarra, donde sus protagonistas han explicado que la velada contará con la participación destacada del clarinetista Lander Fernández como solista, en una obra firmada por Johan de Meij, compositor residente de la actual temporada.

El programa incluye, además, piezas que "exploran desde la ambición interior hasta la catástrofe ecológica, pasando por leyendas, humor y solemnidad". Todas ellas interpretadas por primera vez por la Banda Municipal.

El director adjunto de la Banda de Música, Iker Olazabal, ha indicado que "dirigir este programa constituye un verdadero privilegio y nos permite alcanzar objetivos fundamentales que enriquecen a la banda y a la ciudad". "Buscamos trascender lo puramente interpretativo para convertirlo en una experiencia que llegue al corazón del público y que demuestre nuestra pasión por la música", ha añadido.

Por su parte, Fernández ha expresado su entusiasmo por volver a actuar como solista. "Me hace especial ilusión tocar una obra de Johan de Meij, que es uno de los grandes compositores de música para banda sinfónica. Afronto este reto con muchas ganas, arropado por mis compañeros y muy agradecido a la dirección por darme esta oportunidad", ha señalado.

Clarinetista formado desde la infancia, Lander Fernández cuenta con estudios superiores en Oviedo y máster en interpretación en Bruselas, finalizados con Matrícula de Honor. Ha integrado destacadas bandas y orquestas nacionales e internacionales, y actualmente forma parte de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz.

Por último, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha comentado que el concierto es "una propuesta que nos invita a escuchar con otros sentidos, a dejarnos llevar por la atmósfera de la noche y por la sensibilidad de una banda que sigue creciendo en calidad y en compromiso con la ciudad".

PROGRAMA

El programa del concierto incluye un repertorio de piezas como 'The Ambitious Plan', de José Alberto Pina, 'Trittico Ecclettico', de Johan de Meij (con Lander Fernández como solista) 'Mary Shelley Meets Frankenstein: A Modern Promethean Tango', de Erika; y 'Svanoe Marea Negra', de Antón Alcalde Rodríguez.

Las entradas sueltas para este concierto están disponibles en la Oficina de Turismo, por teléfono y a través de la web municipal. El concierto arrancará a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos Europa.