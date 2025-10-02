La Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz pone música a la gala de entrega del Celedón de Oro 2024 a Begoña Divar

La cita será el 14 de octubre en el Palacio de congresos Europa

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz volverá a acompañar a la asociación Celedones de Oro en la gala anual de entrega de su galardón para poner la música en directo durante el homenaje a Begoña Divar, Celedón de Oro 2024 y componente también de la banda.

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que el Celedón de Oro "siempre reconoce a personas que son muy de Vitoria-Gasteiz, personas que forman parte activa de la vida de esta ciudad y que son embajadoras de ella allá donde van".

La cita será el 14 de octubre, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos Europa, y se interpretarán siete piezas de compositores vascos como Eduardo Moreno, Jesús Guridi, Mariano San Miguel o Sabin López de Guereñu, todas ellas seleccionadas para conjugar la esencia gasteiztarra y la originalidad. Entre las melodías estará 'Iratzartze' de José Antonio San Miguel, cuya versión para banda se estrenará en este concierto.

La gala de este año tiene un carácter musical "aún mayor" por la profesión de la galardonada, al ser "una destacada componente de la agrupación". El presidente de Celedones de Oro, Jose Mari Vélez de Mendizábal, ha subrayado que "Begoña Divar es sinónimo de música y la música será protagonista en la gala del Palacio Europa".

Esta coincidencia también ilusiona a la propia Divar, quien ha mostrado su "ilusión muy grande y orgullo" por recibir este Celedón de Oro "tan importante para cualquier vitoriano y poder hacerlo junto a mi maravillosa Banda Municipal, familiares y amigos".

En una cita donde la música va a ser protagonista, la Banda ha escogido un programa "acorde a la ocasión". Según ha apuntado Luis Orduña, director del concierto, "la trayectoria de Begoña Divar será celebrada con un programa de compositores vascos como Jesús Guridi, Eduardo Moreno y Josean San Miguel, poniendo en valor nuestro patrimonio musical".

Las invitaciones para asistir al concierto del próximo 14 de octubre se encuentran ya disponibles en la taquilla de la Red Municipal de Teatros de la capital alavesa.