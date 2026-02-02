La Banda Municipal de Vitoria presenta un repertorio que recorre rincones históricos y paisajes emocionales en 'Somnium'

Presentación del concierto de la Banda Municipal de Música - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música volverá este próximo miércoles, a las 19.30 horas, al Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz con su concierto 'Somnium', donde la agrupación gasteiztarra ofrecerá un repertorio que "recorre rincones históricos y paisajes emocionales, desde la fuerza de la naturaleza hasta la íntima ternura, para culminar con una mirada al planeta".

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha explicado que "el programa pone en diálogo fuerzas contrapuestas como la violencia y la ternura o la historia y el futuro, para recordarnos que la música puede ser tanto espejo de lo que fuimos como brújula de lo que podemos llegar a ser".

La Banda Municipal de Música ofrecerá cinco obras, todas ellas piezas que interpretará por primera vez: 'Cape Horn', de Otto M. Schwarz; 'The Seal Lullaby for Band', de Eric Whitacre; 'Via Claudia', de Johan de Meij; 'Zubieta', de Tomás Garbizu; y 'Symphony No. VI The Blue Marble', de Julie Giroux.

El director del concierto, Iker Olazabal, ha señalado que el objetivo del mismo es "sorprender y emocionar al público" con obras que "envuelven con un lenguaje brillante y casi cinematográfico, conmueven por su delicada sensibilidad, seducen por la riqueza y el color de su instrumentación" y "sorprender por su acertada fusión de estilos".

La Banda de Música de Vitoria-Gasteiz no estará sola en este concierto, ya que contará con el solista Rodolfo Epelde, quien ha mostrado su "ilusión" por participar del proyecto. Para esta cita interpretará dos instrumentos, la trompa en 'Cape Horn' y la trompa alpina en 'Via Claudia' y 'Zubieta'.

VERDES VALLES

"La trompa alpina es un instrumento prácticamente desconocido aquí y su sonido ancestral permite evocar los profundos y verdes valles gipuzcoanos, que conservan una tradición rural similar a los alpinos. El compositor Johann de Meij consigue transmitir esta sensación en su obra 'Via Claudia', y Tomás Garbizu consigue adaptar las posibilidades de este instrumento centroeuropeo a ritmos e instrumentos típìcamente euskaldunes en 'Zubieta'", ha expuesto Epelde.

Esa última canción también la interpretará la Banda Municipal de Txistularis de Vitoria-Gasteiz. Este conjunto esta inmerso en el nuevo reto para este curso, de cara a "aumentar la programación propia y las colaboraciones", entre las que se incluye este concierto.