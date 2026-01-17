La Banda de Música de Bilbao ofrece un concierto dedicado a los clásicos del American Songbook

Archivo - Iñaki Urkizu dirigiendo la Banda Municipal de Música de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá este domingo, 18 de enero, en Euskalduna el concierto 'Sing American Songbook', una propuesta que invita a "sumergirse en el universo del jazz vocal y el teatro musical", según ha informado el Ayuntamiento.

Bajo la dirección de su subdirector, Iñaki Urkizu, la formación bilbaína estará acompañada por "dos voces de referencia del panorama actual", Noa Lur y Ainara Ortega Barrenetxea, en un encuentro artístico "marcado por la complicidad, la elegancia y la fuerza expresiva de un repertorio atemporal".

El programa propone un recorrido por algunos de los grandes títulos del American Songbook y del jazz clásico, con obras de compositores como Cole Porter, George Gershwin, John Kander y Fred Ebb, y también estará presente la influencia de la música latinoamericana a través de la bossa nova y el bolero, con nombres como Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfá o Álvaro Carrillo.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la Banda Municipal de Bilbao adopta en esta ocasión "el sonido y la energía de una big band, alternando momentos de gran vitalidad escénica con pasajes más íntimos y emocionales". Broadway tendrá "un papel central" con títulos como 'Chicago', 'Cabaret' o 'Sweet Charity', junto a "estándares tan reconocidos" como 'The Man I Love', 'Over the Rainbow' o 'Can't Take My Eyes Off You'.

El concierto se llevará a cabo a las doce del mediodía en el Auditorium del Euskalduna y las entradas se pueden adquirir en las taquillas del palacio, en la página web euskalduna.eus y en cajeros Kutxabank.