La Banda de Música de Bilbao ofrece este domingo en el Euskalduna un concierto que explora "la sensualidad y el mito"

Imagen de Miguel Romea Chicote. - BILBAO MUSIKA

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrece este domingo día 15 en el Palacio Euskalduna de Bilbao un concierto que explora "la sensualidad y el mito" y que propone "un viaje musical a través de la emoción, el relato sonoro y los universos míticos" del repertorio sinfónico.

Según ha informado Bilbao Musika en un comunicado, el maestro invitado Miguel Romea Chicote se pondrá al frente de la Banda en un programa que reúne la fuerza creativa de Óscar Navarro y el sinfonismo de Rimsky-Korsakov.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas de este domingo en el auditorio del Palacio Euskalduna y las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de propio recinto, en la página web www.euskalduna.eus y en cajeros Kutxabank.

El concierto lleva por título "La sensualidad y el mito" y es una de las citas destacadas de la temporada 2025/2026, bajo la dirección del maestro Miguel Romea Chicote.

El programa propone "un intenso viaje sonoro que une creación contemporánea y gran repertorio sinfónico, con obras de fuerte carga narrativa".

Romea Chicote, director titular de la Orquesta Sinfónica Verum, cuenta con una reconocida trayectoria al frente de orquestas y bandas de todo el Estado y es especialmente apreciado por sus interpretaciones del repertorio sinfónico de los siglos XIX y XX.

La velada se abrirá con "El Arca de Noé", del compositor alicantino Óscar Navarro (1981), una obra inspirada en el conocido relato bíblico. Posteriormente sonará "Scheherazade" (1888), de Nikolái Rimsky-Korsakov, que a partir de los relatos de "Las mil y una noches", recrea un "universo sonoro de sensualidad, exotismo y fantasía", según han destacado.

Una semana después, el 22 de febrero, la temporada continuará en el Palacio Euskalduna con el concierto "Corazonadas", dirigido por el maestro gipuzkoano Txemi Etxebarria Urzain, con obras de Saint-Saëns, Julie Giroux y John Mackey, entre otros compositores.