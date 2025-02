La Banda de Música de Vitoria ofrece su séptimo concierto de temporada, con Isabel Rubio como directora invitada

VITORIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz ofrecerá este miércoles en el Palacio de Congresos Europa su séptimo concierto de temporada con el título 'Celebra!' y con Isabel Rubio como directora invitada.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa, la agrupación gasteiztarra interpretará un programa de cuatro piezas: 'Second Suite for Band Latino-mexicana' de Alfred Reed, 'Shine' de Julie Giroux (interpretada por primera vez por la Banda), 'Sinfonía No. 3 La Salsa' de Roberto Sierra (interpretada por primera vez en el Estado) y 'Conga del Fuego Nuevo' de Arturo Márquez.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha avanzado que "este concierto trasladará al público al continente americano", de donde proceden todos los compositores y compositoras que conforman el programa, con "ritmos, melodías y danzas autóctonas que se fusionarán con ecos europeos en una unión de culturas".

También, ha añadido, "habrá tiempo para que brille la familia de la percusión y se podrá disfrutar de tumbaos, congas, guarachas, son montunos y hasta pasodobles".

Por su parte, Isabel Rubio, que ha asegurado que "volver a la Banda municipal de Vitoria es una alegría", ha destacado que el concierto "va cargado de mucho ritmo, dada la proximidad a las fechas de carnaval". "Como percusionista que soy, me siento muy cómoda con el repertorio del concierto. ¡Espero que el público lo disfrute y celebre tanto como nosotros!", ha apelado.

Para la Banda esta colaboración es "especial", según ha asegurado su director, Luis Orduña. "Isabel Rubio fue la primera directora invitada por nuestra centenaria institución, y esto no ocurrió hace tanto tiempo. Fue en 2020, en plena pandemia, en un concierto con aforo reducido que se retransmitió vía streaming. Isabel es de esas personas que quisiéramos invitar cada temporada", ha manifestado.