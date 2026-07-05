Bandera roja en La Arena, Las Arenas, Arriatera-Atxabiribil, Bakio y Toña, sin ninguna playa vizcaína con medusas

Archivo - Playa de La Arena, en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas, Arriatera-Atxabiribil, Bakio y Toña lucen la bandera roja, por lo que tienen prohibido el baño. Además, según los datos de la Cruz Roja en el territorio en ninguno de los arenales de Bizkaia se ha observado la presencia de medusas.

La bandera amarilla de baño con precaución ondea en Gorrondatxe, Barinatxe, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga, mientras que en el resto de playas hay bandera verde de baño libre: Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La bajamar se ha registrado a las 10.25 horas. La temperatura del agua es de 22 grados de media mientras que la de ambiente de 20.