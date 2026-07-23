Bandera roja y aviso de medusas en las playas vizcaínas de La Arena y Laga y baño prohibido también en Toña

Bandera amarilla y de aviso de medusas - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea esta tarde en las playas vizcaínas de La Arena y Laga, donde se han avistado medusas, y el baño también está prohibido en el arenal de Toña, según información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

Además, hay bandera amarilla en las playas de Las Arenas, Barinatxe, Bakio, Aritzatxu, San Antonio y Laida, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, EA, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La última pleamar se ha producido a las 12.30 horas y la siguiente bajamar será a las 19.00 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados.