Bandera roja en ocho playas de Bizkaia y baño permitido en el resto

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja, que prohíbe el baño, ondea este viernes en las playas de Gorrondatxe, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Bakio, Toña, San Antonio, Laida y Laga, mientras en el resto de arenales de Bizkaia está permitido introducirse en el agua.

Según ha informado la Cruz Roja de Bizkaia, el baño es libre en Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, todas ellas con bandera verde. Mientras, han colocado la bandera amarilla, de baño con precaución, en La Arena, Las Arenas y Plentzia.

Alrededor de las 11.00 horas, la temperatura del agua alcanzaba los 22 grados y la ambiental los 24. La bajamar se ha producido a las 11.38 horas mientras la pleamar está prevista para las 17.45 horas.