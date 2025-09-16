Baño prohibido en La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laida, Laga y Ogella

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laida, Laga y Ogell, por lo que en estos ocho arenales está prohibido el baño, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

Por su parte, la bandera amarilla ondea en las playas de Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Ea, Karraspio y Arrigorri, por lo que se recomienda el baño con precaución. En el resto de arenales, Las Arenas, Toña e Isuntza, hay bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 21 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 20 grados. La próxima pleamar será a las 13.09 horas y siguiente bajamar será a las 19.30 horas.