Baño prohibido en Toña y aviso por medusas en las playas vizcaínas de Aritzatxu, Laga, Isuntza y Karraspio

Archivo - Playa de La Arena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja ha advertido de la presencia este miércoles de medusas en las playas vizcaínas de Aritzatxu, Laga, Isuntza y Karraspio, donde ondea la bandera verde, mientras que el baño está prohibido únicamente en el arenal de Toña, donde hay bandera roja.

Según los datos facilitados por la Cruz Roja de Bizkaia, en la playa de Las Arenas hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

Además de en Aritzatxu, Laga, Isuntza y Karraspio, donde hay presencia de medusas, ondea la bandera verde en las playas de La Arena, Erreaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ea y Ogella, por lo que el baño es libre.

La última pleamar se ha producido a las 11.40 horas y la próxima bajamar será a las 17.30 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 35 grados.