Barakaldo abre el plazo para inscribirse en los talleres gratuitos navideños

BILBAO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo ha abierto este martes el periodo de inscripción para 'Gabon Faktoria', el programa de talleres creativos, tecnológicos, científicos, culinarios, de magia y 'scape rooms' incluido en la programación navideña 'Gabonaldia'.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la oferta, dirigida a distintas edades y repartida por todos los barrios con casa de cultura, centro cívico o kulturgune, refuerza la apuesta municipal por "acercar actividades gratuitas y de calidad a toda la ciudadanía", con más de 1.000 plazas disponibles.

El plazo de inscripción, a través del teléfono o de forma presencial en los centros culturales, se prolongará hasta el 17 de diciembre y el sorteo de las plazas se realizará el 18 de diciembre.

En palabras de la concejala de Cultura, Nerea Cantero, "la combinación de tecnología, creatividad, ciencia, magia y cocina permite que cada familia encuentre su espacio, y lo más importante: que disfruten y vivan la Navidad en Barakaldo de forma participativa". Los programas de 'Gabonaldia' se han repartido ya en los centros escolares.

La 'Gabon Faktoria' tecnológica ofrecerá desde talleres familiares hasta propuestas para menores. En Retuerto, Clara Campoamor y Cruces, habrá talleres para crear cortos animados con stop motion, vivir experiencias de Realidad Virtual 3D o aprender animación con plastilina.

También se han programado talleres íntegramente en euskera como Ingenieros mBot o Detectives de fotos con IA en Cruces y Clara Campoamor.

Para los más pequeños, habrá actividades creativas tecnológicas en euskera en Zuazo, Cruces y Retuerto, como figuras robóticas navideñas con Lego o tarjetas luminosas. Además, se podrá participar en un taller familiar de inmersión 3D en Cruces.

Por su parte, los talleres científicos llegarán a Clara Campoamor, Cruces, Retuerto y Zuazo. Entre otras propuestas, se podrá disfrutar del espectáculo científico 'Burbujeando, Burbujeamos, ¡BurbujaPUM!', talleres en euskera como Flores Científicas, Neurociencia Kid y Misterios Minúsculos, y actividades como La Mano Robótica DIY, Construye tu Microscopio Láser o Construye un Microscopio Smartphone.

Por otro lado, los talleres de creatividad se extenderán a Burtzeña, Retuerto, Clara Campoamor, Cruces, Lutxana y Zuazo. En estas actividades se podrá diseñar "la cartera mágica de Olentzero", crear lámparas de Navidad, disfraces, adornos cerámicos, mosaicos o farolillos navideños. También se ofrecerán talleres en euskera como Bolas de nieve ¡Agita la magia! o Jabones DIY en Cruces y Zuazo.

Asimismo, habrá talleres culinarios en Cruces, Zuazo y Retuerto. En ellos, se enseñará a preparar el tradicional Roscón de Reyes y también habrá talleres en euskera de galletas y 'cake pops' navideños.

Los talleres de magia, ofrecidos en euskera, recorrerán Clara Campoamor, Zuazo, Retuerto y Burtzeña, con la posibilidad de aprender trucos básicos y pequeñas actuaciones.

'SCAPE ROOMS' NAVIDEÑOS

Por otro lado, se podrá participar en 'scape rooms' navideños, "uno de los grandes éxitos de años anteriores", con nuevas historias y retos en Zuazo, Cruces, Clara Campoamor y Retuerto.

'La desaparición de Olentzero y Mari Domingi', 'La maldición del laboratorio misterioso', 'La biblioteca de los hilos del tiempo', 'La mansión de los villancicos silenciosos', 'La locura de Dispersus', 'La isla de las aventuras pérdidas' o 'Rescate en el taller de juguetes del Polo Norte' son algunos de los títulos elegidos.