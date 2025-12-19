Barakaldo abre este sábado la pista de patinaje sobre hielo y destinará la recaudación a La Cuadri del Hospi

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barakaldo (Bizkaia) abrirá este sábado la pista de patinaje sobre hielo al aire libre en la Herriko Plaza, cuya recaudación se destinará al proyecto solidario La Cuadri del Hospi.

El recinto, con un aforo de 50 personas, se mantendrá abierto hasta el 5 de enero. Las personas que lo deseen podrán disfrutar de media hora de diversión sobre patines, en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Los turnos de la pista de hielo se pueden reservar de forma online en la plataforma Vivetix o de forma presencial en la taquilla de la pista.

"Esta pista de patinaje es la guinda del programa de actividades que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Barakaldo e Inguralde para Barakaldo cuente con el mejor ambiente navideño de la zona", ha asegurado el presidente de Inguralde, David Solla, para añadir que es "una forma de vivir la ciudad de otra forma, más divertida y más en línea con los mercados tradicionales de Centroeuropa, que tan atractivos son en estas fechas".

El horario de funcionamiento de la pista de patinaje es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, del 20 de diciembre al 5 de enero, salvo los festivos 25 de diciembre y 1 de enero, en los que permanecerá cerrado. Además, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero solo estará abierta en horario de mañana.

Cada sesión, que da derecho a media hora de patinaje en la pista, costará un euro. El importe de la recaudación se destinará íntegramente al proyecto solidario La Cuadri del Hospi, surgido en el Hospital de Cruces por parte de un grupo de padres y madres con hijos o hijas enfermas de cáncer, y que promueve la investigación del cáncer infantil y la divulgación de la donación de medula ósea.

"El apoyo a un proyecto como la Cuadri del Hospi es siempre importante, pero especialmente en estas épocas, en las que la falta de nuestros familiares es más notoria, nos parece de justicia", ha manifestado Solla.

RESERVA DE PASES

Para acceder a la pista será necesario reservar el día y la hora, y abonar la entrada, a través de la plataforma habilitada al efecto. Tras hacer la reserva se recibirá un código QR, que deberá ser presentado para poder acceder a la pista. Esta reserva se podrá hacer desde cualquier dispositivo pero también desde la propia taquilla instalada junto a la pista, donde una persona asistente se encargará de hacer la reserva y cobrar la entrada a las personas que opten por este sistema.

En caso de que las condiciones meteorológicas impidan abrir la pista en la hora reservada, se devolverá el dinero de la entrada por los mismos canales utilizados para la adquisición de la entrada: en efectivo si se ha obtenido en taquilla, o de manera automática en el mismo medio empleado en la plataforma digital.

El día 30 de diciembre, de 12.00 a 13.00 horas, la pista de patinaje acogerá dos sesiones a las que asistirán jugadores del Barakaldo C.F y en las que habrá una actividad especial del club de patinaje local Baratzalde.

Esta sesión está exclusivamente dirigida a niños y niñas, que tendrán la oportunidad de conocer y fotografiarse con los jugadores del club de fútbol presentes en la Herriko Plaza. Para participar en esta sesión especial será necesario hacer compras en cualquier establecimiento comercial, hostelero y de servicios ubicado en el centro urbano de la ciudad entre los días 19 y 26 de diciembre, y solicitar el ticket de participación.

Una vez rellenados los datos de contacto, el ticket deberá ser depositado en las urnas, ubicadas en los locales comerciales Stock Hogar, Silvia Mendoza, El gnomo de Amelie, Librería San Juan, BVS Vet Shop, Nereas Moda Infantil y Botika Lutxana y tambien en Inguralde. El 26 de diciembre de 2025, en el comercio de El Gnomo de Amelie, se realizará el sorteo entre todos los tickets depositados correctamente.