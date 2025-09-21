Barakaldo acoge el 4 de octubre la 25ª edición del Open Xake Gurutzeta

Archivo - Una partida de ajedrez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá el próximo 4 de octubre la 25ª edición del Open Internacional Xake Gurutzeta que tendrá lugar en el centro cívico de Cruces. La modalidad del torneo será a 8 rondas de blitz a 5+3 y tendrá más de 700 euros en premios.

Según han informado los organizadores en un comunicado, el torneo pretende reunir a los mejores jugadores de Bizkaia así como de otras comunidades autónomas, en el 25 aniversario del club Xake Guruzeta.

La inscripción debe realizarse antes de las 24.00 horas del jueves día 2 de octubre, con un precio de 20 euros para público general, 15 para federados, 12 euros para juveniles y 10 euros para federados sub14. Los jugadores con elo superior a 2.300 puntos podrán competir gratis.

"Este torneo reunirá a los mejores jugadores en un ambiente lúdico a la vez que competitivo", han indicado, para añadir que se pretente a su vez fomentar "la práctica del ajedrez como herramienta educativa, cultural, inclusiva y deportiva".

Xake Guruzeta cuenta con más de 45 socios, entre los que destaca una cantera de unos 15 niños y niñas que "aseguran el futuro" del club.

Desde el club organizador han destacado que el torneo será "una excelente oportunidad para resaltar la importancia del ajedrez en la formación de valores como la concentración, la paciencia, la toma de decisiones, el ejercicio mental y, sobre todo, la diversión sana".

La organización ha previsto una treintena de reconocimiento a los mejores participantes, con premios en metálico, trofeos y una corbata y un bolso decorados con motivos de ajedrez diseñados por la artista local Rosa Ferro.