Barakaldo acoge una ruta para comercios minoristas por establecimientos innovadores para dar a conocer su experiencia

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barakaldo ha acogido este martes una iniciativa para dar a conocer a los comercios minoristas casos de éxito en materia de innovación a través de visitas a establecimientos de esta localidad vizcaína que destacan en esta materia.

Organizada por la Escuela Vasca de Retail, en colaboración con la agencia de desarrollo local Inguralde y Cámara Bilbao, la "misión comercial" desarrollada ha permitido a un grupo de profesionales del sector minorista "conocer de cerca el proceso de innovación comercial" desarrollado por diez de los establecimientos de Barakaldo incluidos en la iniciativa 'Protagonistas-Personas y empresas que aprenden y avanzan', impulsada desde el Área de Promoción de Empresas de Inguralde.

Según ha explicado su presidente, David Solla, "una de las principales razones para poner en marcha la iniciativa 'Protagonistas' siempre ha sido la capacidad de inspiración de estos comercios para el conjunto del sector". "Estamos convencidos de que los comercios que se han apuntado a esta misión comercial van a descubrir en Barakaldo más de una idea perfectamente aplicable a sus negocios", ha confiado.

La iniciativa se ha desarrollado durante toda la mañana y ha incluido la visita a diez establecimientos comerciales (Carnicería Charcutería Ricardo, El Gnomo de Amelie, Kili Kili Store, Ojalá, BiziSlow/BiziGranel, Productos Gallegos Fernández, Izarraitz Montaña, Estela Salud Capilar, Joyería Salazar y La Tallerteka).

Durante las visitas, las personas participantes "han podido conocer de primera mano, in situ, las experiencias, la trayectoria, el proceso de aprendizaje y las claves del éxito de cada uno de los negocios", han indicado desde Inguralde.

En palabras de Solla, "se trata de experiencias reales y cercanas de comercios que han sabido leer su entorno, reinventarse y aportar desde lo local".

ENCUENTRO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE

Por otro lado, de manera complementaria a la ruta por los comercios 'Protagonistas' realizada este martes, se prevé la celebración el próximo 11 de noviembre de un encuentro con Ramón Santos, fundador de la Mercería 'La Crisálida' de A Coruña.

En esta cita, Santos ofrecerá "detalles sobre un proceso de reinvención que ha llamado la atención a nivel internacional por su creatividad e innovación, y que le ha llevado incluso a hacerse viral desde una perspectiva local", han destacado desde Inguralde.