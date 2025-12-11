Barakaldo acoge desde este viernes la campaña 'Un movimiento imparable' de Ecoembes para promover el reciclaje

La concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo, Alba Delgado, presenta la campaña 'Un movimiento imparable'. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá desde este viernes y hasta fin de mes la campaña 'Un movimiento imparable' de Ecoembes para promover el reciclaje "correcto y responsable" en "unas fechas en las que se genera una gran cantidad de residuos", como son las navidades, según ha explicado la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delagado.

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo ha manifestado su apoyo a la campaña de concienciación 'Un movimiento imparable. Recicla y ¡únete al movimiento circular! Mugimendu geldiezina. Birziklatu eta batu zaitez mugimendu zirkularrera!', orientada a promover la recogida separada de los residuos depositados en los contenedores situados en la vía pública destinados a recoger los residuos generados en los hogares.

Delgado ha destacado que "la campaña llega en "unas fechas señaladas, en la que generamos una gran cantidad de residuos, para fomentar un reciclaje correcto y responsable mediante el uso de los contenedores amarillo y azul como vía para reducir el impacto ambiental y proteger el medio natural".

Asimismo, ha destacado que "con este gesto" se contribuye a "mejorar el medio ambiente y también a generar un movimiento transformador que permita avanzar hacia un futuro más sostenible y más verde".

La campaña está dirigida a toda la ciudadanía de Barakaldo y, como en ediciones anteriores, "aprovechará un formato ágil y móvil para estar presente en distintos puntos de la ciudad, especialmente aquellos de mayor afluencia y concentración de personas, donde también estarán los educadores ambientales", ha explicado el Ayuntamiento.

Se trata de "una acción de 'street marketing' monitorizada que permitirá mantener un contacto directo" con la ciudadanía mediante iniciativas como un 'photocall', con el que se busca captar la atención del público e invitarlo a realizar un gesto a favor del reciclaje. A las personas que participen se les obsequiará con una bolsa amarilla elaborada con plástico reciclado.