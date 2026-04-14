Barakaldo acoge desde el viernes su Feria del Libro, talleres, presentaciones, teatro y exposiciones

Cartel del programa Barakaldo Hitza - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo celebrará desde este próximo viernes y hasta el 1 de mayo su XXXVI Feria del Libro y una veintena de actividades, con talleres infantiles, presentaciones literarias, teatro y exposiciones. Entre otras iniciativas, pondrá en marcha una nueva edición del Certamen de Microrrelatos de 20 palabras y homenajeará a figuras universales en las actividades 'Divertiliterarias'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barakaldo, el municipio retoma el programa Barakaldo Hitza, una propuesta que "refuerza su compromiso con el fomento de la lectura y la cultura". La programación comenzará este próximo viernes con actividades infantiles en euskera en las bibliotecas de Arteagabeitia y Lutxana, un taller y un cuentacuentos dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 8 años.

Estas propuestas, que requieren inscripción previa, tendrán continuidad el 24 de abril con un nuevo taller en la biblioteca de Cruces.

El Centro Cívico Clara Campoamor será sede de encuentros literarios, en los que María Oruña presentará su novela 'El albatros negro' (20 de abril), Josu Goikoetxea llevará su obra 'Lakioa' (21 de abril), y la autora Elena Fernández dará a conocer 'La marisma del oro rojo' (22 de abril). Todos ellos tendrán acceso libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el día 25 de abril se representará la obra de teatro 'Yo, cuento', de la mano de Inar Kultur Elkartea, en el mismo centro cívico. La agenda cultura se completará con varias exposiciones. Así, la Sala Municipal de Exposiciones Ceferino del Olmo acogerá hasta el 24 de abril 'La rebelión del ángel', dedicada a la vida y obra de Blas de Otero.

Por su parte, el Centro Cívico Clara Campoamor exhibirá del 13 al 30 de abril una muestra de grabado japonés Ukiyo-e con 23 piezas, mientras que la Gazte Bulegoa albergará la exposición 'Las palabras que quedan', de Jessie García, centrada en la escritura como expresión artística.

Asimismo, entre el 18 de abril y el 1 de mayo se celebrará el XI Certamen de Microrrelatos, que propone a la ciudadanía crear textos de un máximo de 20 palabras incluyendo la expresión "Amets artean". La participación se realizará mediante mensajería móvil y la entrega de premios tendrá lugar el 21 de mayo.

Además, del 20 al 28 de abril se desarrollarán las actividades 'Divertiliterarias', un homenaje a grandes figuras de la literatura universal como Agatha Christie, Carlo Collodi, René Goscinny, Umberto Eco, Jane Austen y John Dos Passos, con juegos, retos e iniciativas de intercambio de libros en distintos espacios culturales.

LA FERIA DEL LIBRO

Finalmente, la Herriko Plaza acogerá del 17 al 26 de abril la XXXVI Feria del Libro de Barakaldo, en la que se podrá encontrar una selección de novedades editoriales y obras clásicas.

La feria contará con la participación de autores como Haizea López, Elena Fernández, Aritza Bergara, Javier Sagastiberri, Maitane Pérez Gómez, Lise Evermore y Luis Mari de Juan, que compartirán sus trabajos con el público asistente asistentes.

Desde el Ayuntamiento han destacado que la mayoría de las actividades programadas serán gratuitas y están diseñadas para fomentar la participación ciudadana, con propuestas adaptadas a diferentes edades e intereses.