Barakaldo actualiza sus tasas y precios públicos un 2,2% para garantizar la calidad de los servicios

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha aprobado este jueves la actualización de las ordenanzas fiscales -impuestos, tasas y precios públicos- para el ejercicio 2026, con una revisión del 2,2%, con el objetivo de "garantizar la calidad de los servicios y la estabilidad de las cuentas públicas".

Esta medida, basada en "criterios técnicos y de responsabilidad institucional", tiene como objetivo "garantizar la calidad de los servicios públicos que disfrutan los vecinos, en un contexto de incremento generalizado en el coste de los mismos debido, principalmente, a mejoras laborales alcanzadas en los últimos convenios de diferentes sectores", según ha informado la concejal de Hacienda, Iratxe Foces.

La actualización, alineada con el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de junio, se considera "una decisión prudente y ajustada al contexto económico actual", ha indicado Foces, para añadir que "no se trata de una actualización arbitraria ni desproporcionada, sino de una medida responsable para seguir ofreciendo servicios públicos de calidad sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario".

Entre las novedades aprobadas destacan bonificaciones ampliadas en el IBI para quienes cedan sus viviendas vacías a programas del Gobierno Vasco y la equiparación de beneficios fiscales entre familias numerosas y familias monoparentales/monomarentales, que se extiende al Conservatorio y a la nueva ordenanza de procesos selectivos.

También se contempla la creación de dos nuevas tasas, una para la venta de productos promocionales del Ayuntamiento y otra por derechos de examen en procesos selectivos (15 euros), con bonificaciones específicas para situaciones especiales.

La actualización recoge nuevas bonificaciones en el ICIO del 50% para obras que generen empleo (salvo locales de juego), del 90% para puntos de recarga eléctrica y del 50% para proyectos vinculados a la economía circular, así como la actualización de la tasa de ocupación de suelo público, que se calculará en función de los días reales de actividad.

También se incluye una tasa por recogida de animales adaptada a la Ley 9/2022 de protección de los animales domésticos y una categoría fiscal específica para vehículos históricos, ajustando su tributación al uso real (máximo 96 días al año).

COLABORACIÓN Y DIÁLOGO CON OTROS GRUPOS

Foces ha subrayado su disposición al diálogo y su voluntad de consenso. "Analizamos con rigor todas las propuestas que se presentan, y cuando son adecuadas, razonables y legales, las incorporamos", ha señalado.

En este caso, se han presentado 40 alegaciones por parte de los grupos (28 el PP, 6 Elkarrekin y 6 EH Bildu) y se ha alcanzado un acuerdo transaccional con el grupo popular y se han estudiado las propuestas presentadas por Elkarrekin y EH Bildu. Varias de las planteadas por estos grupos han sido finalmente rechazadas por motivos técnicos o legales.

En ese sentido, Foces ha explicado que de las seis enmiendas presentadas por EH Bildu "cuatro era ilegales y otra pedía beneficios ya contemplados en el sistema de ayudas sociales". "Una de las propuesta de este grupo, en concreto la del sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) perjudicaría a las familias con menos recursos", ha asegurado la edil de Hacienda.

Foces ha explicado que, según los informes técnicos, EH Bildu planteaba congelar los tramos de ingresos que determinan la aportación al SAD, "lo que habría supuesto que personas con rentas más bajas pasaran a pagar por un servicio que actualmente es gratuito". "Su propuesta rompe la progresividad del sistema: hace pagar más a quien menos tiene y beneficia a las rentas más altas", ha advertido, para acusar a EH Bildu de "desconocer el funcionamiento de la ordenanza".

El modelo actual del SAD, ha subrayado, "mantiene una estructura plenamente progresiva, en la que quien menos tiene paga menos, incluso 0 euros, y quien más tiene paga más, con límites máximos para evitar cargas desproporcionadas".

Foces ha subrayado que el compromiso del gobierno municipal "sigue siendo garantizar servicios públicos accesibles, de calidad y cercanos a la ciudadanía, al tiempo que protegemos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad". "Actualizar las tasas es actuar con responsabilidad: es proteger lo que hemos construido entre todos, sin poner en riesgo el futuro del municipio", ha concluido.