Barakaldo amplía en 68.000 euros las ayudas a la rehabilitación de edificios de 2025

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística de Barakaldo ha aprobado ampliar en 68.000 euros la convocatoria pública de subvenciones de 2025 para la rehabilitación de edificios, con lo que la dotación total alcanza los 367.550 euros.

La ampliación se suma a los 299.550 euros autorizados inicialmente, lo que supone un incremento de casi un 25% respecto a la partida original, y se destinará íntegramente a intervenciones de tipo A, correspondientes a la mejora de la seguridad de los edificios, ha informado el consistorio en un comunicado.

El incremento se financiará con cargo al crédito disponible en la partida presupuestaria de Subvenciones a la Rehabilitación de Edificios, tal y como contemplaba la propia convocatoria, aprobada en agosto de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) el 9 de septiembre del mismo año. Esta previsión permite ampliar el importe de las ayudas, sin necesidad de aprobar una nueva convocatoria ni abrir un nuevo plazo de solicitudes.

El concejal delegado del Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha señalado que "además de alentar el desarrollo de nueva vivienda, es fundamental actualizarlas por la vía de la rehabilitación". "A través de estas ayudas conseguimos que la ciudad avance y se adapte a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la ampliación responde al volumen de solicitudes recibidas y permitirá que un mayor número de comunidades de propietarios pueda acometer obras de rehabilitación.