Barakaldo analizará las propuestas de los alumnos para mejorar la calidad del aire en el entorno de centros educativos

La concejala de Desrrollo Sostenible y Medio Natural de Barakaldo, Alba Delgado, en la pesentación de los resultados de las mediciones de calidad del aire en entornos escolares - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) analizará las propuestas del alumnado para mejorar la calidad del aire en los entornos de centros escolares, en el marco de las políticas municipales de movilidad, salud ambiental y planificación urbana que desarrolla.

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural ha celebrado este miércoles en el Centro Cívico Clara Campoamor el acto de presentación de los resultados de las mediciones de calidad del aire realizadas en entornos escolares del municipio durante el año 2026.

En esta edición han participado CEIP Rontegi, IES Antonio Trueba, IES Minas e IES Beurko, cuyos alumnos han expuesto de forma "lúdica, didáctica y creativa" los datos recogidos y las conclusiones extraídas tras el proceso de medición, así como propuestas concretas para mejorar la calidad del aire en Barakaldo, según ha informado el consistorio.

La iniciativa ha sido impulsada por el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo con el apoyo de Clean Cities Campaign, Sagarrak y Ekologistak Martxan, dando continuidad al trabajo desarrollado el pasado año.

La concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado, ha señalado que esta iniciativa "es un método de aprendizaje, una forma de concienciarse con el medio ambiente y conocer la ciencia" y ha añadido que, al mismo tiempo, sirve al ayuntamiento para "impulsar acciones y tomar decisiones políticas que mejoren su día a día".

Delgado ha recordado que una mala calidad del aire genera problemas en la salud de la ciudadanía y, por eso "es importante que los barakaldeses lo sepamos, nos concienciemos y que los niños pasen su día a día en entornos seguros y saludables". "Ellos son el Barakaldo del futuro y tenemos la obligación de hacerlo mejor para ellos", ha reiterado.

No obstante, ha precisado, "la pedagogía la debemos hacer también los mayores y tenemos que fijarnos nuevos retos para adecuarlos a ellos y, para eso, servirán todas las propuestas que hoy hemos escuchado en este encuentro con los centros".

Durante el acto, además de las presentaciones del alumnado, se ha proyectado un avance del documental que el Ayuntamiento está elaborando sobre el proyecto, poniendo en valor el proceso educativo, técnico y participativo que hay detrás de las mediciones.

UNA FOTOGRAFÍA ACTUALIZADA

El proceso desarrollado en 2026, al igual que el del año anterior, permite obtener una "fotografía" actualizada de la situación de la calidad del aire en los entornos escolares de Barakaldo, ha precisado Delgado.

En ese sentido, ha indicado que disponer de datos recogidos en el propio municipio "facilita evaluar el impacto de las medidas ya adoptadas en materia de movilidad y sostenibilidad, e identificar ámbitos en los que es necesario intensificar la acción".

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural viene desarrollando actuaciones orientadas a reducir emisiones, fomentar la movilidad sostenible y recuperar espacio público para las personas. Las propuestas presentadas por el alumnado serán analizadas en el marco de las políticas municipales de movilidad, salud ambiental y planificación urbana.

Alba Delgado ha reafirmado la voluntad de su área de "seguir avanzando, en colaboración con la comunidad educativa y las entidades sociales, hacia un municipio con aire más limpio y espacios urbanos pensados para las personas".