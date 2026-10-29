Barakaldo aprueba una subida del 2% de las tasas e impuestos públicos para 2027

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado este jueves en pleno la nueva Ordenanza de Tasas para 2027, que contará con nuevas bonificaciones en el IBI de aquellas viviendas que se integren en los programas de alquiler del Gobierno Vasco. De forma general, las tasas y los impuestos públicos contarán con una subida del 2%, con el objetivo contribuir a hacer frente al incremento de los costes que está experimentando la prestación de los servicios públicos.

En concreto, el Ayuntamiento debe afrontar el aumento de los costes asociados a contratos municipales como la recogida de residuos y la limpieza viaria, entre otros servicios, según ha informado el consistorio.

Entre las novedades de cara a 2027, se han incorporado enmiendas relacionadas con la vivienda, donde destacan la ampliación del porcentaje que se bonifica el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 99% para aquellas viviendas que se pongan a disposición de programas de alquiler públicos. Además, se han igualado las bonificaciones IBI que se prestaban a las familias numerosas a las familias monoparentales.

Barakaldo incorpora también la tasa turística, aplicando el importe mínimo establecido por la Diputación Foral de Bizkaia, y va desde los 0,5 euros por persona y noche en un agroturismo o los 4,5 euros por persona y noche en establecimientos como vivienda turística u hoteles de cinco estrellas o equivalentes.

La medida se plantea siguiendo la recomendación de la Mesa de Turismo de Barakaldo, y permitirá que las personas que visitan el municipio y pernoctan en establecimientos turísticos contribuyan también a los costes vinculados a la actividad turística.

Barakaldo está trabajando en un plan estratégico de turismo para atraer visitantes a la ciudad y generar oportunidades económicas y sociales, poniendo en valor el patrimonio verde, señalizando caminos, poniendo en marcha una nueva Flow Line para bicicletas o una oficina de turismo.

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA

El pleno de esta tarde también ha servido para aclarar el caso relativo al Conservatorio Municipal de Música, ya que esta semana ha sido noticia un comunicado anónimo donde se hacía referencia a irregularidades en el fichaje del horario laboral de la dirección del Conservatorio.

La concejala de Cultura, Nerea Cantero, ha explicado que se trasladó la información que contenía el anónimo al área correspondiente para que aclare la situación y ha pedido "respeto tanto al proceso como a la presunción de inocencia".

Además, en relación a la situación actual del Conservatorio, la concejala ha indicado que desde el inicio se han tomado medidas para intermediar entre los trabajadores del centro a través de consultorías, el servicio de Salud Laboral y con el mantenimiento de una relación fluida entre el Ayuntamiento, el personal del Conservatorio y las familias.