Barakaldo (Bizkaia) rechaza la creación de un operador energético municipal

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha celebrado esta tarde el pleno municipal relativo al mes de febrero, en el que se ha rechazado la propuesta planteada por EH Bildu para crear una comercializadora municipal de energía, que participe en la producción y distribución de energía 100% renovable.

Durante el pleno, el concejal de Obras y Servicios para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria, ha explicado que el rechazo se debe principalmente a que se trata de un proyecto que supera el alcance del Ayuntamiento, "ya que para crear lo que pide la moción sería necesario no solo la creación de una empresa, sino de tres, contar con miles de instalaciones fotovoltaicas, aerogeneradores, etc, y no podríamos obligar a los consumidores a contratar nuestros servicios".

"Lo cierto es que la moción mezcla conceptos y términos para plantear una propuesta que está totalmente fuera del alcance del Ayuntamiento. Esto es más bien una competencia estatal, ya que el Ayuntamiento no tiene opción de incidir en el sistema regulatorio eléctrico", ha matizado.

ACCIONES "REALES"

El Consistorio vizcaíno ha recordado que lleva años trabajando en materializar acciones "reales" que fomenten la producción de energías 100% sostenibles. En este sentido, se está llevando a cabo un "importante" trabajo en la sustitución de las luminarias de la ciudad hacia unas de tecnología led, tanto en la vía pública como en los edificios municipales.

Además, el Ayuntamiento exige en los pliegos del nuevo contrato de suministro de energía eléctrica que el 100% de la energía suministrada y consumida sea sostenible. "El anterior contrato de suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento garantizó que el 100% de la energía suministrada y consumida procedía de fuentes de energías sostenibles. Ahora ya no es una opción, sino una obligación", ha subrayado el edil.

"No podemos hacernos trampas y dar el apoyo a un estudio que sabemos nos conduce a un sistema inviable a corto y medio plazo, que exigiría una enorme inversión económica que, sinceramente, no se encuentra entre las prioridades actuales para gastar el dinero público. Es momento de destinar los recursos públicos para ayudar a las personas que más están padeciendo esta pandemia, para recuperar el empleo perdido, y para mantener los servicios públicos necesarios", ha concluido Uria.