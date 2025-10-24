Barakaldo celebra el 12º aniversario del Banco del Tiempo con una jornada comunitaria este sábado

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo celebrará el 12º aniversario del Banco del Tiempo con una jornada comunitaria este sábado, que incluirá actividades participativas, una visita guiada y una comida en el Centro Cultural Clara Campoamor.

Desde el Área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento de Barakaldo, han animado a participar en el Banco del Tiempo, una iniciativa comunitaria que "promueve las relaciones entre vecinas y vecinos, fomentando la solidaridad y la cooperación entre las personas".

En palabras de la concejala delegada del Área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, Nuria Rodríguez, "es un ejemplo de cómo, desde la colaboración y la confianza mutua, se puede construir una comunidad más cohesionada y solidaria".

La jornada programada para conmemorar su 12º aniversario comenzará a las 11.00 horas con una bienvenida en la sala de conferencias del Centro Cultural Clara Campoamor de Barakaldo, tras la que se llevará a cabo una visita guiada por el municipio. Sobre a las 12.45 horas se desarrollará una dinámica de grupo y la jornada concluirá con una comida a las 14.00 horas.