Barakaldo celebra el 50º aniversario de su Sociedad Micológica

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, junto a representantes de la Sociedad Micológica de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Micológica de Barakaldo celebrará su 50º aniversario con un programa de actividades que incluye cursos de iniciación, salidas micológicas, exposiciones, conferencias de expertos, un concurso escolar y propuestas gastronómicas.

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y el miembro de la Sociedad Micológica de Barakaldo Carlos Aranda han presentado este lunes el programa de actividades del aniversario de la que es una de las asociaciones micológicas más veteranas, además de "un referente en la divulgación científica, la defensa del medio ambiente y el fomento de la afición por la micología".

"Que en nuestra ciudad contemos con una sociedad con medio siglo de historia, con tanta actividad y prestigio, es un motivo de orgullo para todas y todos los barakaldeses. La Micológica es un ejemplo de participación ciudadana, de cultura y de compromiso con la naturaleza", ha destacado la alcaldesa, que ha agradecido el "trabajo incansable" de esta entidad y le ha deseado "muchos anos más de vida".

Desde su fundación en 1975, la Sociedad Micológica de Barakaldo ha impulsado actividades como cursos, talleres, salidas al monte, exposiciones, conferencias y publicaciones, y "ha sabido mantener viva la pasión por la micología, al tiempo que ha contribuido a un mayor conocimiento de la naturaleza y a la promoción de valores medioambientales".

Con motivo de estos 50 años de actividad, la Sociedad Micológica ha preparado "un amplio programa de actividades" que darán comienzo este mismo lunes con la presentación de los actos conmemorativos del aniversario en el Centro Cultural Clara Campoamor.

Además, se ofrecerá un Curso Iniciación a la Micología los días 1 y 2 de octubre también en Clara Campoamor. Para el sábado 4 se ha programado una excursión micológica por el monte Argalario.

Por otro lado, se ha preparado una exposición retrospectiva, bajo el título '50 Años de Micología en Barakaldo', que podrá verse del 1 al 14 de octubre en el Centro Cultural Clara Campoamor.

También en este lugar se desarrollará un ciclo de conferencias, que contará el 9 de octubre con Ibai Olariaga, presidente de la Sección de Micología de Aranzadi y presidente de la Sociedad Ibérica de Micología, que presentará la ponencia 'Libro Rojo de hongos de la Península Ibérica: hongos vascos que se extinguen'.

Un día después, Luis Parra, vicepresidente de FAMCAL- Castilla y Leon y de la Sociedad Ibérica de Micología, disertará sobre 'Avances en la Taxonomia de genero Agaricus con el apoyo de Técnicas Moleculares'.

Por otro lado, se han convocado un concurso escolar de pintura sobre 'Los Hongos y la Biodiversidad', dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria de los colegios de Barakaldo, y un concurso de 'pintxos de setas', organizado por ABK (Asociación Barakaldo de comercio, hostelería y servicios) y que ha dado ya comienzo y se cerrará el 15 de octubre.

Asimismo, el sábado 11 de octubre habrá una exposición micológica de setas frescas recogidas en ecosistemas del entorno en Clara Campoamor.