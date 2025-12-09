Barakaldo celebrará este próximo sábado la XIII edición del 'Día sin Dinero'

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barakaldo acogerá este próximo sábado, 13 de diciembre, en la Casa de Cultura Clara Campoamor, la XIII edición del 'Día sin Dinero', en la que los vecinos que lleven ropa, libros o juguetes en buen estado obtendrán a cambio puntos canjeables para comprar otros productos en el mismo mercado.

Según ha anunciado este martes la concejala delegada del área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Consistorio de la localidad vizcaína, Nuria Rodríguez, con esta iniciativa se pretende "fomentar la comunidad y promover la participación social" así como "generar bienestar y mejorar la calidad de muchas personas". La concejala delegada ha hecho un llamamiento a "la participación y a la concienciación social, especialmente en unas fechas tan señaladas".

Los objetos podrán ser recogidos el viernes 12 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas, y el sábado día 13, de 10.00 a 11.00 horas, en el Centro Cívico Clara Campoamor.