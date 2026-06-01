Barakaldo celebrará este sábado en El Regato una nueva edición de la Fiesta de la Cereza

Cartel con la programació de la Fiesta de la Cereza en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barrio barakaldés de El Regato volverá a homenajear su pasado agrícola y sus tradiciones con una nueva edición de la Fiesta de la Cereza-Gereziaren Jaia, que se celebrará este sábado organizada por la Asociación Roke Deunaen Gereziak de El Regato y el Ayuntamiento de Barakaldo con la colaboración de la hostelería local.

La cita arrancará a las 10.00 horas con la apertura de la feria agrícola y de artesanía y el pasacalles de la Banda Municipal de Txistus de Barakaldo, según ha informado el Ayuntamiento fabril.

La programación volverá a reunir actividades para todos los públicos a lo largo de toda la jornada, desde propuestas culturales y musicales hasta deporte rural, exhibiciones infantiles y concursos tradicionales.

Entre las primeras actividades del día destacan también el campeonato mixto e infantil de Bolos a Katxete (11.00 horas) y la apertura de la exposición Gominolas, del artista Iñaki Martínez Coco, en el Centro de Interpretación Histórico Medioambiental de El Regato (CIHMA). El autor ofrecerá además una visita guiada a las 11.00 horas.

La programación infantil tendrá un protagonismo especial durante la mañana con actividades como pintacaras, tirolina y slackline, que se desarrollarán entre las 11.00 y las 14.30 horas.

A las 11.30 horas, la Banda Municipal de Música de Barakaldo recorrerá las calles de El Regato en kalejira antes del concierto que ofrecerá a las 12.00 horas.

El acto central de la jornada llegará a las 12.30 horas con el espectáculo de danza Hegalak, organizado por Gerezien Artean, Erreka Ortu y el grupo malagueño Hijos de Almachar. La actuación combinará danzas y música para rendir homenaje a las raíces culturales y tradicionales ligadas a El Regato y a la Fiesta de la Cereza.

Tras el espectáculo tendrá lugar, a las 13.30 horas, el partido-exhibición de pelota mano parejas organizado por la escuela de pelota Gure Kirola.

GIGANTES, CONCURSOS Y DEPORTE RURAL

La mañana continuará con la kalejira de gigantes a cargo de Laguntasuna Dantza Taldea (14.00 horas) y con una nueva edición del Concurso de Repostería de la Fiesta de la Cereza, que este año alcanza su undécima edición. Las personas participantes deberán elaborar un postre con cerezas como ingrediente principal y las bases del certamen podrán consultarse en la web municipal.

La música tradicional también estará presente durante la jornada con la actuación de trikitilaris y, ya por la tarde, con las exhibiciones de deporte rural y barrenadores previstas a partir de las 17.30 horas.

El concurso de lanzamiento de hueso de cereza, que se celebrará a las 19.30 horas y la fiesta concluirá con la romería de Mugi Panderoa y música en la txosna.

Con motivo de la Fiesta de la Cereza, el servicio del autobús urbano, Kbus, se reforzará para facilitar la llegada de personas en transporte público. En ese sentido, los autobuses arrancarán cada media desde las 10.30 y hasta las 22.30 horas y cada 20 min de 12.00 a 15.00 horas.