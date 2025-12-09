Barakaldo cierra la campaña de bonos de consumo con el 96% de los vales utilizados

Cartel de la campaña de bonos de Barakaldo. - INGURALDE

BILBAO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo ha cerrado la campaña prenavideña de bonos de consumo con 40.361 vales utilizados, lo que supone el 96% de los que se pusieron en circulación y ha generado un movimiento comercial de 816.165 euros, según los datos aportados por la agencia de desarrollo local, Inguralde.

Su presidente, David Solla, ha destacado que las novedades aplicadas a esta convocatoria del bono consumo -acceso limitado a personas empadronadas en Barakaldo y adquisición directa en locales- han tenido "una buena acogida" tanto entre los negocios adheridos como entre las personas consumidoras.

"Nos hemos acercado mucho al objetivo del 100% de utilización de los bonos", ha valorado Solla, para quien la convocatoria "ha sido un éxito".

La campaña 2025 de 'Barakaldo Kontsumo Bonoa' se cerró el pasado viernes 5 de diciembre con un total de 40.361 bonos consumidos en los casi 200 establecimientos adheridos, lo que supone el 96% de los 42.000 vales puestos a disposición de la ciudadanía barakaldesa.

La utilización de estos bonos ha supuesto la movilización de 816.165 euros en compras en el sector comercial, hostelero y de servicios durante los 17 días que ha estado activa la campaña.

En comparación con los datos con la convocatoria anterior, se ha registrado "un notable incremento" en el número de bonos canjeados, ya que en 2024 se utilizaron 35.428, lo que representaba el 84,44% del total y permitió promover 712.196 euros en ventas.

EN 24 HORAS

Desde Inguralde han explicado que el interés despertado por esta nueva edición de 'Barakaldo Kontsumo Bonoa' "se apreció desde el primer día" y el mismo 19 de noviembre ya se canjearon 16.524 bonos, en el día de mayor consumo de toda la campaña.

Así, en las 24 primeras horas ya hubo comercios, como jugueterías, zapaterías o librerías, que agotaron el cupo inicial de bonos asignado, aunque a través de las reasignaciones una veintena de establecimientos cedieron parte de sus bonos para que fueran aprovechados por el resto.

A la conclusión de la campaña, 160 comercios canjearon más de 200 bonos y 35 establecimientos llegaron al máximo de 240 bonos canjeados.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha realizado en esta iniciativa una inversión de 210.000 euros. Cada bono tiene un valor nominal de 15 euros, de los que 10 euros abona la ciudadanía y el Ayuntamiento asume los 5 euros restantes.