Barakaldo contará estas navidades con un árbol de 17 metros y una 'casita de los deseos'

Imagen de una de las escenas de Dir-Dir - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo realizará el próximo 4 de diciembre el tradicional encendido navideño en la Herriko Plaza, que contará este año con un árbol de 17 metros, figuras de tres metros de Olentzero y Mari Domingi y una 'Casita de los Deseos Navideños'.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el acto de encendido navideño, que se celebrará a las seis de la tarde en la Herriko Plaza, "marca el inicio oficial de la Navidad en el municipio y cada año reúne a cientos de vecinos y vecinas para compartir la ilusión y la magia de estas fechas".

Entre las novedades de este año, se encuentra la inauguración de "un árbol monumental" de 17 metros de altura, acompañado por dos figuras luminosas de Olentzero y Mari Domingi de tres metros, que presidirán la plaza durante toda la temporada navideña.

Además, se encenderá la 'Casita de los Deseos Navideños', "un rincón mágico en Herriko Plaza donde los más pequeños podrán entregar sus cartas para Olentzero y los Reyes Magos a partir del 5 de diciembre".

El acto de encendido estará protagonizado por el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que celebra su 70º aniversario. Fundado en 1955, el centro educativo ha sido, en palabras de los responsables municipales, "parte esencial de la historia local" y su participación en el evento supone un reconocimiento a su labor pedagógica y social.

Junto a la alcaldesa, representantes del colegio pulsarán el botón que iluminará Barakaldo y dará paso a las celebraciones navideñas. Además, actuará la Coral Zigor de Barakaldo, que cumple 40 años, y el Orfeón Barakaldés, con 120 años de trayectoria. Las dos agrupaciones ofrecerán una actuación especial de villancicos como 'Hator Hator', 'Olentzero' y 'El Burrito Sabanero'. Tras el encendido, habrá una chocolatada popular y una verbena familiar.

JARDÍN BOTÁNICO

La programación se extenderá los días 5, 6 y 7 con el programa Dir-Dir, que ofrecerá una decoración especial al Jardín Botánico formada por "figuras de seda y luz".

Según ha detallado la concejala de Cultura, Nerea Cantero, "se trata de un recorrido compuesto por seis escenas cuidadosamente diseñadas, que transformarán el espacio en un entorno de fantasía y ofrecerán a vecinos, vecinas y visitantes una experiencia inmersiva única".

Además de las figuras de luz, cada tarde, entre las 19.30 horas y las 21.30 horas, el recorrido en el Jardín Botánico se animará con dos pasacalles diarios. Los recorridos estarán protagonizados por tres compañías especializadas en teatro de calle y animación navideña: A Ta Ka, Elipson y Big Dancer.