Barakaldo exige a ETS que actúe de manera urgente ante el "grave deterioro" de la línea férrea entre Burtzeña e Irauregi

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, en la zona afectada. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha remitido una carta al director general de ETS - Red Ferroviaria Vasca- reclamando una intervención urgente para solucionar el estado de abandono y "grave deterioro" que presenta la línea ferroviaria entre Burtzeña e Irauregi a su paso por la localidad vizcaína.

En el escrito, Del Campo denuncia la situación "deplorable y de abandono absoluto" en la que se encuentran las vías, donde se han detectado "graves deficiencias como cuadros e instalaciones eléctricas desmanteladas, cables tirados a lo largo del recorrido, postes caídos y acumulación de escombros y basura en distintos puntos".

Además, el Ayuntamiento alerta de la existencia de agua estancada en varios caños, una situación que "puede favorecer la proliferación del mosquito tigre y generar problemas de salubridad".

La carta también hace referencia al paso a nivel situado al final de la calle Las Delicias, actualmente cerrado, lo que está generando problemas de accesibilidad a los portales que van desde el número 14 al 22 de dicha vía. Desde el Ayuntamiento se solicita su apertura para dar solución a esta situación que afecta directamente a los vecinos de la zona.

En concreto, Del Campo reclama medidas concretas a ETS como la retirada inmediata de basura, escombros, cables y residuos acumulados a lo largo de toda la vía; la adopción de medidas para eliminar los puntos de agua estancada; la apertura del paso a nivel de Las Delicias; información clara sobre el uso futuro previsto para esta infraestructura ferroviaria.

"No podemos permitir que una infraestructura de esta envergadura presente un estado de abandono que genera problemas de seguridad, salubridad y accesibilidad para nuestros vecinos", ha advertido la alcaldesa, para añadir que Barakaldo y sus vecinos merecen "una respuesta ágil ante una situación que llevamos tiempo denunciando".

Del Campo ha subrayado que "no es una cuestión estética, es una cuestión de seguridad y salud pública" porque "estamos hablando de basura acumulada, instalaciones desmanteladas y agua estancada que puede convertirse en un problema sanitario".

FUTURO DE LA LÍNEA

La alcaldesa solicita además en la carta "claridad y compromiso" por parte de ETS respecto al futuro de la línea. "Si existe un proyecto para esta vía, queremos conocerlo. Y si no lo hay, exigimos que al menos se garantice su mantenimiento en condiciones dignas. Lo que no es aceptable es el abandono", insiste.

Desde el Ayuntamiento han pedido una reunión con los responsables de ETS con el objetivo de abordar esta situación y acordar "una solución urgente que ponga fin a los problemas que esta infraestructura está generando en el municipio".