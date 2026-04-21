Barakaldo habilita en su web un trámite para facilitar la solicitud de informes del proceso de regularización migratoria

Varias personas hacen cola en el Consulado General del Reino de Marruecos, a 20 de abril de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha habilitado en su web un trámite para facilitar la solicitud de informes a las personas que se encuentran en el proceso de regularización migratoria. Además, también ha organizado nuevas charlas sobre regularización de personas migrantes para el 7 y 12 de mayo, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Alcaldía, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), ha organizado el servicio para informar a las personas que se acercan hasta el Ayuntamiento y facilitar sus trámites.

El Consistorio ha recordado que el pasado jueves entró en marcha el proceso de regularización migratoria extraordinaria impulsada por el Gobierno central, lo que ha provocado que numerosas personas se hayan acercado hasta el Ayuntamiento en los últimos días en busca de diferentes informes que aportar en el trámite.

Según ha explicado, la demanda ha sido tal que el Ayuntamiento de Barakaldo, a través del área de Alcaldía y con ayuda de Acción Social e Innovación Tecnológica, ha habilitado un nuevo trámite en la web municipal -sede electrónica- que, sin necesidad de utilizar una identificación electrónica, "permita a las personas demandantes la solicitud de un informe de vulnerabilidad y un certificado de padrón sin tener que acercarse hasta el Ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Barakaldo ha indicado que la medida responde a la necesidad de facilitar los trámites a las personas que quieren realizar el proceso de regularización, que finalizará en junio.

Para ello, el servicio de Innovación Tecnológica ha diseñado un trámite muy sencillo en el que, desde ordenador o móvil se puede realizar la solicitud de los informes necesarios. Para ello, hay que acceder a la web municipal, pinchar en Sede Electrónica, acceder a la pestaña de Buzón Ciudadano y pinchar Solicitud de Informe de Vulnerabilidad.

"Con ese sencillo paso, la persona solicitante deberá introducir tres datos: número de pasaporte, nombre y contacto. La petición se dirige al área de Cohesión Social, donde se emitirán dichos informes y se pondrán en contacto con la persona solicitante para darle una cita y que se acerque a recoger los documentos solicitados", han explicado desde el Ayuntamiento, que ha añadido que, en ese momento, las personas solicitantes deberán firmar una Declaración Responsable.

CHARLAS

Por otra parte, el Área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento de Barakaldo ha retomado la celebración de charlas informativas sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

La primera sesión tendrá lugar el jueves 7 de mayo en el Centro Cívico Clara Campoamor de Barakaldo y la segunda se celebrará el 12 de mayo en el Centro Cívico de Cruces. Ambas comenzarán a las 18.00 horas y serán impartidas por José María Pey, experto en extranjería y gestión documental. La asistencia es libre y no requiere inscripción previa.

La concejala delegada del Área, Nuria Rodríguez, ha señalado que las personas interesadas en resolver dudas o ampliar información pueden dirigirse al Servicio Municipal de Inmigración del Área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, donde recibirán atención personalizada y gratuita.

Rodríguez ha manifestado que desde el lunes están recibiendo solicitudes relacionadas con la regularización, como el informe de vulnerabilidad o el padrón, y se está trabajando desde las diferentes áreas "para que la tramitación se realice de la manera más ágil y eficaz posible".

Asimismo, ha precisado que la afluencia de personas ha sido mayor durante los primeros días y ha recordado que el informe de vulnerabilidad es necesario únicamente para aquellas personas que no sean solicitantes de protección internacional, que no dispongan de contrato u oferta de trabajo, que no vayan a emprender o trabajar como autónomas y que no cuenten con redes familiares (hijos menores, ascendientes de primer grado acreditada), ya que en estos casos no es necesario presentarlo.

Además, las condiciones establecen que las personas solicitantes deben haber ingresado en España antes del 1 de enero de 2026. Asimismo, es imprescindible carecer de antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen, y acreditar una permanencia en el país de al menos cinco meses previos al inicio del trámite.

Por último, la concejala ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento por garantizar "una atención adecuada" ante el incremento de la demanda, lo que les ha llevado a reforzar el servicio de asesoramiento jurídico y a hacerlo también a nivel administrativo, "con el fin de seguir mejorando la capacidad de respuesta".