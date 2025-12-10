Barakaldo impulsa un año más la campaña de dinamización comercial durante las navidades, con 6.000 euros en vales regalo

Presentación de una nueva edición de "Disfrutar en Barakaldo tiene premio" - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) volverá a poner en marcha esta navidad, por cuarto año consecutivo, la campaña de dinamización comercial "Disfrutar en Barakaldo tiene premio", que incluye un sorteo de 6.000 euros en vales para su canje en establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios del municipio.

Este año, el número de ganadores será mayor, ya que se sortearán cuatro vales valorados en 500 euros cada uno, y 40 vales de cien euros. Para acceder a este sorteo, tan solo es necesario realizar alguna compra en cualquiera de los 137 negocios adheridos a la campaña entre este miércoles y el 28 de diciembre.

Las personas ganadoras tendrán opción de utilizar sus vales en una de las cuatro zonas comerciales establecidas: Zona Centro, Zona Arteagabeitia-Cruces-Urban, Zona San Vicente-Lutxana y Zona Centro-Rontegi-Bagatza.

"Este año hemos optado por tener más personas ganadoras, con vales de 100 euros en lugar de 200, y también por garantizar la mejor distribución posible entre las zonas de canjeo, de manera que los premios lleguen de manera equilibrada a todos los barrios", ha explicado el presidente de Inguralde, David Solla.

En este sentido, Solla ha señalado que los comercios adheridos han sido repartidos equitativamente en las cuatro zonas generadas, con un volumen similar de participantes en cada una de ellas (entre 33 y 36 comercios).

El sorteo se realizará el 30 de diciembre en directo en Tele7, en el programa "Las tardes de Tele 7", con la presencia de la alcaldesa, Amaia del Campo, entre todos los cupones recogidos en las urnas habilitadas en los 137 establecimientos adheridos.

En las papeletas deberán figurar los datos de contacto de las personas participantes y la notificación, en caso de resultar ganadoras, se efectuará de manera telefónica. Si en cinco intentos no se consigue contactar con la persona ganadora, se pasará al primer boleto en reserva.

Las personas premiadas tendrán que utilizar los vales en la zona que le haya sido asignada en el sorteo antes del 31 de enero de 2026. Para ello, la persona ganadora elegirá de manera previa el establecimiento en el que canjear el premio, sin poder repetir los establecimientos que hayan elegido con anterioridad el resto de las personas premiadas.

El orden de salida de los boletos premiados dará prioridad para escoger los establecimientos elegidos de la zona, que no podrá ser elegida por otras personas premiadas. Se podrá consumir el premio en el número de establecimientos que se desee, siempre y cuando no se supere los 100 euros como máximo y 50 euros como mínimo.

MÁS ACTIVIDADES

Esta iniciativa de dinamización comercial estará acompañada, además, por diferentes actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Barakaldo a través de Inguralde para crear el mejor ambiente de compras en la ciudad durante la Navidad.

En primer lugar, durante toda la segunda quincena de diciembre habrá actuaciones de magia por diferentes puntos del municipio. Los magos Óliver, Yeray e Imanol (este en euskera) y la maga Liuba harán representaciones gratuitas en todos los barrios del municipio, comenzando el 17 de diciembre en la zona centro.

Durante dos horas y media, cada día, en horario de mañana o de tarde, realizarán sus trucos de magia de manera itinerante, en diferentes puntos de la zona de actuación. Los días 20 y 21 de diciembre, por su parte, habrá dos sesiones de música en la calle, de la mano del Conservatorio Municipal.

El sábado 20, a las 18.00 horas, se realizará un pasacalles con salida y llegada al Conservatorio y paradas en la iglesia de San Vicente, la Plaza Cantabria, la Plaza Murcia, el Centro Gallego y la Avenida Miranda para cantar villancicos. El domingo 21, a las 13.00 horas en el Parque de las Esculturas, se celebrará un concierto de la Banda Profesional del Conservatorio.

Dentro del programa de actividades está también la pista de patinaje sobre hielo en la Herriko Plaza, que estará abierta del 20 de diciembre al 5 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

La entrada tendrá un precio simbólico de 1 euro, que será destinado íntegramente a un proyecto solidario del municipio, y dará derecho a disfrutar de una sesión de 30 minutos de patinaje. La reserva de los turnos se podrá realizar en persona y a través de una plataforma web que se dará a conocer próximamente.

Además, el día 30, a las 12.00 horas, la pista acogerá una sesión especial en la que participarán jugadores del Barakaldo C.F. Para participar en ella, será necesario conseguir una de las invitaciones que se sortearán entre las personas que hagan compras en los comercios de la localidad.

La pista estará cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero, y solo abrirá por la mañana el 24 y el 31 de diciembre, y el 5 de enero. "El objetivo de toda esta intensa actividad es crear el mejor ambiente festivo y de compras posible, y sobre todo, que la gente del municipio y de la comarca tenga claro que el mejor lugar para hacer sus compras de Navidad es Barakaldo", ha concluido Solla.