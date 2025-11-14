Barakaldo ofrece desde este viernes una treintena de actuaciones gratuitas en las Jornadas Musicales de Santa Cecilia

La concejal de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, presenta las Jornada de San Cecilia. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá desde este viernes más de 30 actuaciones gratuitas para "celebrar la música en todas sus formas" dentro de las Jornadas Musicales de Santa Cecilia, que se prolongarán hasta el 29 de noviembre.

Coros "históricos", agrupaciones jóvenes, grupos de danzas y músicos locales se unirán para rendir homenaje a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y "llenar calles, iglesias y centros cívicos de melodías y emociones", han explicado desde el Ayuntamiento.

En las jornadas participarán, entre otros, el Orfeón Barakaldés, Schola Cantorum, KantarTE, Zigor, Lagun Beti, Amigos de la Guitarra, músicos de los grupos Ibarra- Kaldu, Amaia, Laguntasuna, Hala Dzipo, Dulzainas de Lutxana, Banda Municipal de Música, Banda Municipal de Txistus y alumnado del Conservatorio.

También se suman a esta iniciativa el coro ACAPK, los coros de las casas regionales -Casa Palentina, Hijos de Almáchar, Casa Cantabria, Centro Manchego, Centro Gallego, Círculo Burgalés, Centro Salmantino- y los coros de las casas de cultura de Burtzeña, Cruces y Zuazo.

Como novedad, además de incorporar la participación de nuevos coros de casas de cultura y centros regionales, en esta edición las Jornadas Musicales "ampliarán su dimensión internacional". Así, la Asociación Tierra de Gracia de Venezolanos en Euskadi ofrecerá el pasacalles itinerante 'Venezuela de antaño' el sábado 22 entre Gernikako Arbola y el Paseo de los Fueros.