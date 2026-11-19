BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo, a través del área de Igualdad, ha organizado una programación especial con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incluye actividades culturales, talleres participativos e iniciativas dirigidas a diferentes grupos de edad, con el objetivo de fomentar la sensibilización, la reflexión y la implicación de la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista.

Según ha informado el consistorio, la programación comenzará el próximo lunes, 23 de noviembre, con dos propuestas. Por un lado, la Gazte Bulegoa acogerá, de 17.30 a 19.30 horas, el taller de literatura feminista 'A otra con ese cuento: literatura feminista contra la violencia machista', dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. Por otro, el Centro Cívico Clara Campoamor será escenario del taller Cartas contra la violencia machista, organizado por el área de Igualdad.

En caso de no poder asistir al taller se puede participar enviando las cartas a cartascontralaviolenciamachista@barakaldo.eus. Las cartas se publicarán y se distribuirán entre las asociaciones y entidades de Barakaldo.

El martes 24 la programación continuará con el taller mixto 'Ni ez naiz matxista baina...', dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 18 años y organizado por la Subárea de Juventud. Se celebrará en el Topaleku Anaiak, con dos turnos diferenciados: de 16.30 a 18.00 horas para jóvenes de 12 a 15 años y de 18.30 a 20.00 horas para quienes tienen entre 16 y 18 años.

Además, el CEIP Zuazo Eskola acogerá a partir de las 17.30 horas un taller de percusión, organizado por el área de Igualdad, con sesiones durante los meses de noviembre y diciembre.

JORNADA CENTRAL DE LA PROGRAMACIÓN

El miércoles 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Barakaldo celebrará diferentes actos para visibilizar el compromiso colectivo frente a esta realidad. La Herriko Plaza acogerá entre las 11.00 y las 14.00 horas la actividad participativa 'Pinta un futuro sin violencia machista'. A las 12.00 horas tendrá lugar la lectura de la declaración institucional con motivo del 25N.

Por la tarde, a las 17.00 horas, Barakaldo Antzokia acogerá 'Beste begirada bat. Alicia Guy eta Estíbaliz Urresola', un encuentro que incluirá la presentación, una entrevista a la cineasta Estíbaliz Urresola, un coloquio abierto al público y la proyección de los cortometrajes 'Adri', 'Cuerdas' y 'Polvo somos'. Las invitaciones podrán recogerse en la taquilla del teatro hasta completar aforo.

La programación continuará el sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con la representación de 'Kandida', de la compañía Tartean Teatroa, una obra en euskera escrita por Patxo Telleria que podrá verse en Barakaldo Antzokia. Las entradas tienen un precio de 15 euros en patio de butacas y 12 euros en anfiteatro. El precio para personas con movilidad reducida será de 12,75 euros.

Finalmente, el lunes 30 de noviembre, a las 17.00 horas, el Centro Cívico Clara Campoamor acogerá la charla 'De la denuncia a la protección en violencia de género y delitos sexuales', impartida por Reyes Goikoetxea Langarika, abogada adjudicataria del Servicio de Asesoramiento Jurídico a Mujeres del área de Igualdad del Ayuntamiento de Barakaldo y especialista en Derecho de Familia y violencia de género.

Las actividades organizadas por el área de Igualdad son gratuitas y para los talleres gestionados por Juventud las inscripciones podrán realizarse presencialmente en los espacios correspondientes o a través de los teléfonos habilitados.