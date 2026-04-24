Barakaldo pone en marcha Eusfera, una iniciativa para crear "un universo más euskaldun" en el entorno de la infancia

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su Servicio de Euskera, pone en marcha por primera vez Eusfera, una iniciativa dirigida a familias con hijos e hijas de entre 0 y 12 años con el objetivo de reforzar la presencia del euskera en su entorno cotidiano y crear "un universos más euskaldun".

La propuesta se desarrollará del 7 al 17 de mayo y combinará actividades lúdicas y culturales en euskera con recursos prácticos para que madres, padres y personas que ejercen roles de crianza puedan avanzar en la euskaldunización del entorno familiar. "Si queremos que nuestras hijas e hijos vivan el euskera con naturalidad, necesitamos fortalecer también el entorno en el que crecen. Y en ese entorno, las familias sois una pieza clave", ha indicado la concejala de Euskera, Iratxe Foces.

Desde el Ayuntamiento, ha añadido, quieren "acompañar a las familias, sepan euskera o no, ofreciéndoles herramientas, espacios y experiencias compartidas que faciliten ese camino". "No se trata de exigir, sino de acompañar y generar oportunidades", ha remarcado Foces.

Eusfera es una iniciativa gratuita y dirigida tanto a familias euskaldunes como a aquellas que desean comenzar o reforzar su relación con el euskera. Bajo el lema 'Unibertso euskaldunagoa gure haurrentzat -Un universo más euskaldun para nuestras hijas e hijos', el programa persigue incrementar la presencia del euskera en ámbitos como el ocio, la cultura, el tiempo libre, las pantallas o los hábitos cotidianos, proporcionando recursos, ideas prácticas y espacios de encuentro.

ACTIVIDADES

El programa incluye propuestas variadas adaptadas a diferentes edades, todas ellas en euskera y con carácter familiar (los menores deberán acudir acompañados por una persona adulta). Además de actividades presenciales, las familias podrán acceder al espacio online Gurasoen Txokoa, donde encontrarán materiales, propuestas y toda la información sobre la iniciativa.

La inscripción es obligatoria para los talleres y se realizará del 27 de abril al 3 de mayo. Los participantes se conocerán mediante sorteo el 4 de mayo. A partir del 5 de mayo, las plazas libres se adjudicarán por inscripción directa hasta completar aforo. Cada familia podrá optar a un único taller en el sorteo y tendrán prioridad las familias empadronadas en Barakaldo.

Las inscripciones podrán realizarse online, a través de la sede electrónica municipal (para personas empadronadas y con BAKQ); presencialmente, en el Servicio de Euskera del Ayuntamiento; y por teléfono en el 010 (944 789 200 desde fuera de Barakaldo) o 696 19 63 32.

"Queremos que Eusfera sea un impulso para muchas familias. Cada pequeño paso cuenta y por eso desde el Ayuntamiento vamos a seguir generando espacios donde el euskera se viva, se comparta y se disfrute", ha concluido la concejala.