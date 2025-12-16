Barakaldo repartirá 15.000 calendarios con edificios emblemáticos en "espacios inesperados"

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, con el calendario editado. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo repartirá a partir de este próximo jueves, 18 de diciembre, 15.000 calendarios de 2026 con imágenes de edificios emblemáticos de este municipio vizcaíno, "situados de forma muy creativa en espacios totalmente inesperados".

Así, el calendario incluye imágenes del euskaltegi municipal en el monte Argalario, el Palacio Munoa con una piscina olímpica, el Teatro Barakaldo reflejado en el pantano de Gorostiza, la iglesia de San Vicente en Peñas Blancas, las campas de Zamalanda en la Herriko Plaza o el Urban Bizi Lab "en un entorno sorprendente".

En palabras de la alcaldesa, Amaia del Campo, "esta propuesta visual es, además de un juego creativo, una metáfora del espíritu de Barakaldo: una ciudad que no se detiene, que se transforma y se reinventa constantemente".

Los calendarios se repartirán entre el alumnado escuelas infantiles, infantil, 6º de Primaria y 1º de ESO, los centros de formación profesional Bituritxa y Barakaldo, el euskaltegi municipal, los nueve centros de mayores, el CIS y el Centro de Día de La Paz, Codisfiba y la asociación Parkinson Nervión Ibaizabal ACAPK, Giltzarri y Gaztegune, el programa Zapatillak, las escuelas deportivas de Atletismo, Natación, Gimnasia Rítmica y Tenis, así como en las actividades de gimnasia para personas mayores y los Amigos del Teatro.