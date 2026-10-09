Barakaldo retira un chopo en el Parque de los Hermanos por riesgo de colapso y plantará otro de la misma especie

Retirada de un chopo por riesgo de colapso en el Parque de los Hermanos de Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha procedido a la retirada de un chopo en riesgo de colapso en el Parque de los Hermanos, que será repuesto por un árbol de la misma especie.

Según ha informado el consistorio, el personal técnico del área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural informó del riesgo de colapso de un chopo situado en un lateral del Parque de los Hermanos y emitió la recomendación técnica del apeo "por su deterioro y el riesgo que representa para las personas que transitan por su entorno".

La actuación de apeo realizada este viernes, ha precisado, responde a una evaluación previa emitida entre el servicio de jardinería y el servicio técnico de arbolado.

Este trabajo ha sido ejecutado de acuerdo a las condiciones marcadas por parte de la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de Barakaldo, USOA.

El informe emitido por el Servicio Técnico de Arbolado describe un chopo negro de gran tamaño, cuya altura supera ampliamente la de los edificios que lo rodean. Presenta la mayoría de sus ramas secas, escasa vigorosidad y presencia de hongos. Además, se han detectado ramas rotas que permanecen enganchadas en la copa, sin haber caído al suelo.

La valoración técnica explica que la podredumbre interior deteriora la madera del tronco y las ramas y puede provocar roturas o un colapso súbito. El documento concluye que el árbol se encuentra en mal estado sanitario y considera inminente su muerte. El deterioro del ejemplar, unido a su ubicación en una zona de paso, lleva a recomendar su apeo para proteger a las personas que transitan por el entorno.

Estas cuestiones están recogidas en la cartelería ubicada en el lugar así como en la página web municipal, en la sección de arbolado urbano. La retirada irá acompañada de la reposición del arbolado, en cumplimiento de la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano de Barakaldo, que establece que los árboles muertos o que representen un peligro potencial, de acuerdo con las inspecciones técnicas, deben retirarse de forma urgente y ser sustituidos.

Por último, el informe municipal concreta que, en este caso, se plantará otro ejemplar de la misma especie en la ubicación que ocupa actualmente el chopo.